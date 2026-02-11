Rottweiler di Manziana, la difesa: "Smentite le dicerie sugli imputati" • Terzo Binario News

Parla l’avvocato Giancarlo Ascanio: “La sentenza sgombra il campo da tesi fantasiose”

“Quando muore qualcuno, e nel modo atroce in cui ha perso la vita Paolo Pasqualini, non c’è mai nessuno che vince. Però sui miei clienti colgo l’aspetto positivo che riguarda tutte le dicerie sul loro conto sono state smentite”. A parlare è l’avvocato Giancarlo Ascanio, legale difensore di Patrizio Pintus e dell’ex moglie Giovanna Minelli.

“Non è una sentenza inattesa, anche se voglio leggere le motivazioni per capire i profili di responsabilità attribuiti a ciascuno dei miei assistiti. Tenendo presente che a mio avviso sussistevano e sussistono elementi per assolvere quantomeno il Pintus che non era presente il giorno dei fatti.

Di certo c’è che il Giudice ha ritenuto infondate tutte le tesi sostenute in questi mesi circa la presunta esistenza di un allevamento abusivo o secondo cui uno dei miei clienti avrebbe addestrato i cani ad attaccare. Come è stata smentita l’assenza di copertura assicurativa e la supposta pericolosità dei miei clienti. Si è trattato di un fatto evidentemente drammatico, ma derivante da un comportamento colposo e come tale è stato giudicato.

L’appello? Troppo presto per stabilirlo adesso, vediamo prima le motivazioni”.