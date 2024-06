Via al festival del Cipollino a Manziana • Terzo Binario News

L’iniziativa nel bosco dedicata a Gianni Rodari, dal 7 al 9 giugno 2024

“Una cattedrale verde Sai cos’è un fossile?

Resti o tracce di organismi vissuti nel passato. Impronte di zampe o altre parti di corpo, tane e nidi, o addirittura escrementi.

E un minerale? Esistono insetti fossilizzati?

Vieni a scoprirlo al festival “Cipollino. Teatro e natura”, rodariano di nascita, la prima edizione di un festival che vuole leggere camminando, interpretare giocando, sorridere partecipando.

Sabato 8 giugno dalle 10 alle 18 all’ex Motosi di Manziana – entrata via Lazio 1- sarà allestita la mostra “Ere geologiche” a cura di Umberto Pessolano, geologo, naturalista, esperto di didattica delle scienza, che vi racconterà del tempo, leggendo rocce e minerali. Una collezione unica da non perdere, una mostra dedicata alla geologia e al territorio, con tavoli interattivie materiali scientifici. E alle ore 10.30 e 16.30sarà proposta unapiccola esplorazione per osservare il bosco e la cava di zolfo, per bambini dai 6 agli 11 anni.

“Cipollino” è un approccio multidisciplinare, tra teatro, letteratura per l’infanzia, scienza e socializzazione delle esperienze, che avvicina, semplifica e divulga la cultura e la pratica ecologica. Un festival ideato e progettato da Fernanda Pessolano / associazione Ti con Zero ETS, che gode della preziosa collaborazione dell’Università Agraria di Manziana.

Cipollino, Giovannino perdigiorno, Alice cascherina, la radiolina nel bosco hanno un sogno: far parte di una biblioteca nel bosco. E così la Biblioteca comunale di Manziana, gestita da appassionate bibliotecarie, esce allo scoperto, allestisce postazioni di lettura, propone letture NpL e tante storie di Gianni Rodari. Libri e letture per bambini piccoli e grandi, sotto gli alberi, tra il canto degli uccelli, nella verde cattedrale di Manziana, Macchia Grande.

E allora, bambini, venite a “Leggo nel bosco” domenica 9 giugno – Fontanile di Mezza Macchia, entrata principale del Bosco Macchia Grande di Manziana, dalle ore 10.30 alle 17. Momenti di lettura ad alta voce alle ore 11 e ore 16 a cura dei volontari Nati per Leggere (0-6 anni) e dalle ore 11 alle 13 Alice Cascherina con Sonia Boffa/Voce alle pagine (7-11 anni).

Il teatro di figura e il teatro di narrazione per ragazzi arrivano al cuore, dialogano e condividono quel patrimonio che è di tutti, invece il Teatro Verde con Il teatro a motore arriva in ogni dove.

Al fontanile di Mezza Macchia alle 17.30 R come Rodari di e con Andrea Calabretta, Agnese Desideri, Diego Di Vella, Veronica Olmi / Compagnia Teatro Verde. Storie, filastrocche, racconti, canzoni, giochi teatrali con attori, burattini, immagini e musica ispirate alla poetica rodariana, per bambini dai 3 ai12 anni.

Cipollino è inserito nel programma “In cielo e in terra. Manziana Legge”, progetto del Comune di Manziana, vincitore del bando Città che legge 2022, e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell).

Collaborano al festival: Anna Paola Bacalov, danzatrice coreografa; Pino Boero, studioso e docente di letteratura per l’infanzia; Sonia Boffa, lettrice; Compagnia Dromosofista/Rugiada Grignani e Facundo Moreno; Compagnia Teatro Verde: Andrea Calabretta, Agnese Desideri, Diego Di Vella, Veronica Olmi; Assunta di Febo, operatrice culturale; Irene Maria Giorgi, danzatrice e coreografa; Fabio Magnasciutti, illustratore; Elisabetta Mitrovic, illustratrice; Maria Morhart, operatrice culturale; Eva Paciulli, performer; Elisabetta Pagnani, attrice teatro ragazzi; Marco Pastonesi, scrittore e giornalista sportivo; Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale; Umberto Pessolano, geologo e naturalista preparatore, esperto nella didattica scientifica; Guido Prola, naturalista e ornitologo; Aurora Pica, danzatrice e coreografa; Associazione Nuovi Sentieri APS; Università Agraria di Manziana; Parco della fantasia di Omegna; Volontari NpL; Voce alle pagine; Biblioteca comunale, Parco regionale naturale Bracciano – Martignano

PARTECIPAZIONE GRATUITA E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per alcuni appuntamenti

Ufficio stampa: Ti con Zero 3498728813

Info e prenotazioni: tel 3498728813 email levocidelvulcano@gmail.com

Tutto il Calendario link www.associazioneticonzero.it

FB Il viandante sulle mappe, Biblioteca Comunale di Manziana