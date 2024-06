Scrittura etrusca per ragazzi, laboratorio a Trevignano • Terzo Binario News

Prenotazione attiva fino alle 20 di venerdì 7 giugno, si inizia sabato 8

Sabato 8 giugno alle ore 16.30, una nuova attività nell’ambito della manifestazione #tesorinaturali2024!

Con la Coop Matrix96 e l’associazione di Rievocazione storica Suodales APS abbiamo organizzato un bellissimo laboratorio di #scrittura etrusca per ragazzi.

Un mondo appassionante e tutto da scoprire!

Il laboratorio si terrà al Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano Romano e sarà preceduto da una breve visita guidata.

Per partecipare è necessaria la prenotazione che sarà attiva sino alle ore 20:00 di venerdì 7 giugno: basta inviare un messaggio whatsapp al numero 3396203329, specificando l’attività, numero e nome dei partecipanti. Il costo per un singolo partecipante è di 12 euro, per due o più partecipanti dello stesso nucleo familiare il costo è di 10 euro ciascuno.

Come dice la Coop Matrix96: “Non perdere tempo, corri a prenotarti!!!”