Via Agylla a Cerenova diventa a senso unico • Terzo Binario News

Cambia la viabilità a Cerenova: da oggi infatti, via Agylla, primo accesso della Frazione balneare, diventerà a senso unico e percorribile solamente in entrata.

Una misura necessaria, che garantirà alla cittadinanza, in particolar modo in vista della riapertura oramai imminente della scuola, una viabilità più snella e più sicura.

In queste ore, la Polizia Locale sta procedendo al posizionamento della segnaletica verticale.

“Via Agylla è una delle arterie stradali maggiormente trafficate della frazione di Cerenova – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – oltre ad un grandissimo numero di abitazioni, in questa strada c’è un plesso scolastico e la caserma dei Vigili del Fuoco.

Con la realizzazione della pista ciclabile, è sorta la necessità di progettare anche una nuova viabilità stradale, che garantisse una maggiore fluidità e sicurezza a tutti, veicoli, mezzi del trasporto pubblico locale, pedoni e ciclisti. A partire da oggi dunque, venerdì 6 settembre, Via Agylla sarà percorribile solamente per entrare nella Frazione, mentre per uscirvi, gli automobilisti potranno percorrere o Viale Benedetto Marini, immettendosi poi sulla Fontana Morella, o uscire direttamente al bivio della Via Aurelia all’altezza di Largo Finizio”.