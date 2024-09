Depuratore del Sasso, la sindaca Gubetti consegna le chiavi ad Acea Ato 2 • Terzo Binario News

Giornata importante per Cerveteri e soprattutto per la Frazione del Sasso: si chiude definitivamente una vicenda che si trascina da decenni e che oggi vede finalmente la parola fine.

Il Sindaco di Cerveteri, insieme all’assessore alla sostenibilità ambientale Francesca Appetiti, ha consegnato ufficialmente ad Acea Ato 2 le chiavi del Depuratore del Sasso.

“Da oggi – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con la presa in consegna definitiva, Acea si occuperà di tutta la manutenzione e gestione dell’impianto. Un obbiettivo fondamentale del programma di governo che è stato raggiunto grazie ad un importante lavoro di squadra.”

Un percorso lungo, che si conclude dopo un iter iniziato nel 2012, nella prima esperienza amministrativa della Coalizione Esserci 3.0, che al suo insediamento trovò il depuratore realizzato e consegnato al Comune ma mai messo in funzione perché privo del collettore di collegamento alla rete. L’allora Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, amministrazione in cui l’attuale Primo Cittadino Elena Gubetti ricopriva il ruolo di Assessore all’Ambiente, stanziò immediatamente le risorse necessarie per completare l’impianto: un importo di circa 120mila euro che consenti la messa in funzione dell’impianto il 1 dicembre del 2014. L’impianto però presentava criticità importanti dal punto di vista tecnologico, problematiche che hanno richiesto numerosi interventi nel tempo e che oggi ci hanno consentito di chiudere l’iter per la definitiva gestione del Depuratore da parte di Acea Ato 2.

Soddisfatta la Sindaca di Cerveteri che dichiara: “Il Depuratore del Sasso è finalmente passato nella gestione di Acea, un obiettivo che abbiamo raggiunto solo con un grande impegno da parte tutti gli uffici coinvolti e la grande soddisfazione che proviamo oggi deriva dalle tantissime difficoltà burocratiche e tecniche che abbiamo dovuto affrontare in questi anni non facili. Oggi è una giornata importante per Cerveteri ed in particolar modo per la Frazione del Sasso, un territorio che per decenni, prima del nostro arrivo nel 2012, ha avuto un depuratore completamente realizzato e pagato ma mai entrato in funzione. Dotare le nostre frazioni delle infrastrutture essenziali è da sempre stato un obbiettivo fondamentale della nostra Amministrazione e con questo passaggio di consegne ufficiali mettiamo un altro tassello sul tema della Depurazione. Dopo la realizzazione del depuratore di Ceri e l’avvio dei lavori per l’eliminazione del Depuratore di Campo di Mare possiamo dire che in tema di Depurazione abbiamo messo mano a tutti gli impianti della città per portarla ad un’efficienza mai avuta prima. Un grande ringraziamento, ci tengo a farlo all’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, al Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e a tutto il personale dell’Ufficio Ambiente, nelle persone della Responsabile Architetto Daniela Petrone e i funzionari Valerio Granieri e Giorgia Prete”.

“Abbiamo fatto interventi importanti che sono finalmente stati portati a termine – ha aggiunto l’Assessore Francesca Appetiti – in questi anni abbiamo dotato di un impianto di depurazione due Frazioni che non lo avevano mai avuto, ovvero Sasso e il Borgo di Ceri, ma soprattutto, negli scorsi giorni a Campo di Mare abbiamo dato il via grazie ad Acea

Ato2 ai lavori che porteranno alla dismissione dell’impianto della frazione, in quanto oramai vecchio e obsoleto, in favore della realizzazione di un by-pass che convoglierà le acque reflue direttamente in quello di Cerenova chiudendo dunque definitivamente gli interventi su questo fondamentale tema per la città”.