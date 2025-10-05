Venerdì musical su San Francesco alla Ss Trinità di Cerveteri • Terzo Binario News

“La Parrocchia della SS. Trinità, ha il piacere di presentare questo musical, preso ed adattato dal famoso musical ” Forza Venite Gente ” dedicato alla figura di San Francesco D’Assisi.

Mai come ora, ispirandoci alla fede e alla missione di San Francesco, siamo chiamati tutti a camminare per costruire ” strade di pace e di amore” per non sentirsi assuefatti alla logica della guerra e dell’indifferenza.

La pace non si costruisce con la “voce” delle armi ma con quella del cuore, attraverso l’ascolto, il dialogo e la cooperazione che rimangono gli unici mezzi degni dell’essere umano per risolvere i conflitti.

Per la realizzazione di questo musical tra attori, cantanti, coristi e figuranti, sono state coinvolte più di 50 persone, che con impegno e dedizione ci hanno regalato uno spettacolo unico mai realizzato in questa Parrocchia. Vi aspettiamo per condividere questo emozionante evento.

Inizio spettacolo ore 19.00 ( durata 1 ora e 15 min) ad ingresso gratuito”.