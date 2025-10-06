“I numeri dell’Universo”: al Granarone a Cerveteri conferenza del Gruppo Astrofili Palidoro insieme all’Auser • Terzo Binario News

Appuntamento per martedì 14 ottobre alle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, ingresso gratuito

“Un pomeriggio a spasso nell’universo. Un momento di divulgazione scientifica e culturale di spessore, importante, una conferenza aperta a tutti, per conoscere gli aspetti più nascosti, misteriosi e sconosciuti dell’Universo. Ad organizzarla, il Gruppo Astrofili di Palidoro, realtà già estremamente apprezzata all’interno della nostra città, in collaborazione con l’Auser e la Biblioteca Comunale Nilde Iotti. Una conferenza alla quale sin da ora, invito la cittadinanza, ed in particolar modo i più giovani a partecipare”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nel presentare la conferenza dal titolo “I numeri dell’Universo”, in programma martedì 14 ottobre alle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

“Il Gruppo Astrofili di Palidoro e l’Auser della nostra città in più occasioni hanno organizzato appuntamenti di divulgazione scientifica di grande livello, richiamando sempre un pubblico numeroso, testimonianza di quanto il mondo dell’astronomia sia di interesse e gradito dalla cittadinanza – ha aggiunto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – relatrice della conferenza, sarà la Dottoressa Mara Moriconi. Sarà occasione per apprendere, per conoscere, per saperne qualcosa in più su un mondo così tanto immenso quanto affascinante. L’ingresso è libero e gratuito. Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare il numero 3463798276”.

“Questo di martedì prossimo è il secondo degli appuntamenti autunnali promossi dall’Auser in città – ha concluso l’Assessore Cennerilli – grazie al lavoro di Cinzia Palloni, referente locale, e di tutto il gruppo, sono in programma tantissimi momenti culturali e aggregativi nelle nostre sale. A loro, i miei complimenti per il lavoro che sempre svolgono e che continueranno a fare per Cerveteri e la collettività”.