Venerdì consiglio di benvenuto a Santa Marinella per il vescovo Ruzza - Terzo Binario News

“Abbiamo accolto con grande piacere la notizia della nomina, da parte della nunziatura apostolica di Monsignor Gianrico Ruzza che su volere di Papa Francesco è divenuto ora anche vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina.

Un evento che reputo molto importante per la nostra comunità.

È per questo che anche nella mia veste istituzionale di primo cittadino di Santa Marinella, ho ritenuto doveroso convocare per venerdì prossimo, 18 febbraio, un consiglio comunale pubblico che rappresenterà anche una occasione di incontro e confronto e conoscenza con il Vescovo Ruzza.

L’incontro si terrà nella nuova sala consigliare Silvio Caratelli alle ore 18 e vista l’eccezionalità della seduta di consiglio comunale invito tutta la cittadinanza ad intervenire seppur nel rispetto delle misure anti-Covid ancora in vigore. Nell’augurare a nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Santa Marinella un caloroso benvenuto quale Pastore della nostra Diocesi a Monsignor Ruzza vorrei altresì rivolgere un pensiero affettuoso al vescovo emerito Gino Reali che ha servito la Chiesa e la nostra comunità cristiana per tantissimi anni senza far mancare mai la sua presenza nella nostra cittadina in numerosissimi occasioni apportando sempre le sue parole di fede e talvolta di conforto e speranza alla collettività.

Vorrei infine anticipare che in concomitanza con questo evento verrà scoperta una lapide dedicata a Papa Pio XII, “Papa Pacelli” che soggiornò nella villa del Lungomare Marconi.

Il Sindaco

Avv. Pietro Tidei