Pascucci rompe gli indugi: "Sarò candidato a Ladispoli" - Terzo Binario News

Finora il primo cittadino uscente di Cerveteri aveva tergiversato, ora scende in campo: “Accetto la sfida, un grande onore la proposta che mi è arrivata”

Già era stato annunciato da diversi mesi ma ora è proprio il diretto interessato, in prima persona, ad ufficializzarlo: Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri al termine del suo secondo mandato, si candida per la stessa carica a Ladispoli.

Sarà sfida tra titani dunque, con Pascucci, a capo di una coalizione di otto liste di stampo di centrosinistra, il sindaco uscente Alessandro Grando, la candidata del PD Silvia Marongiu e la candidata sindaco Amelia Mollica Graziano, quest’ultima a capo di due liste civiche.

“Abbiamo costruito insieme a delle forze politiche di Ladispoli che mi hanno chiesto di mettermi a disposizione una candidatura per costruire una alleanza progressista, ampia, molto civica che risponda a quelle esigenze di territorio per portare un modello diverso di gestire una comunità”, ha dichiarato Alessio Pascucci.

“Io non sono mai convinto che esista il meglio o il peggio, questo lo devono decidere gli elettori ed è necessario che abbiano la possibilità di scegliere – prosegue Pascucci – intorno a questa coalizione di otto forze, c’è grande entusiasmo, una comunione di persone nuove, che hanno alle loro spalle delle esperienze politiche, e credo che questa sia una proposta interessante per Ladispoli. Una proposta che ho accettato, anche ufficialmente e con grande onore ho accettato questo incarico per una città che conosco bene, dove ho studiato e ho fatto tante esperienze politiche”.

Un vero e proprio pezzo da 90 dunque all’interno dello scenario politico di Ladispoli, con un elettorato che sarà chiamato o a riconfermare la Giunta di centrodestra uscente, oppure a bissare per certi versi ciò che accadde nell’oramai lontano 2008 con Cerveteri, quando la città etrusca scelse come Primo Cittadino l’allora Sindaco di Ladispoli uscente Gino Ciogli.

A differenza sua, Pascucci non avrà, almeno per il momento, il sostegno del Partito Democratico locale, fermo e irremovibile alla figura di Silvia Marongiu, volto storico dei Dem di Torre Flavia.