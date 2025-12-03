Venerdì accensione delle luminarie a Civitavecchia • Terzo Binario News

Civitavecchia si prepara ad accendere il Natale con il tradizionale evento di inaugurazione delle luminarie cittadine, in programma venerdì 5 dicembre a Corso Centocelle, davanti al Teatro Traiano, un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie, bambini, attività commerciali e l’intera comunità in un clima di festa e condivisione.

L’iniziativa segna l’avvio ufficiale delle celebrazioni natalizie e anticipa un calendario ricco di animazioni, musica, spettacoli e attività diffuse in città per tutto il periodo delle festività.

La giornata prenderà il via alle 17.00 con l’animazione dedicata ai più piccoli, grazie ai personaggi Disney portati in scena da Civitamask, che accoglieranno bambini e famiglie creando un’atmosfera giocosa e colorata. Alle 17.15 la Banda Musicale “Giacomo Puccini” aprirà la serata con un’esibizione dal vivo che accompagnerà l’arrivo del pubblico e introdurrà il momento dei saluti istituzionali, previsti dalle 17.45.

L’assessore al Turismo, Piero Alessi, sottolinea che l’accensione delle luminarie “segna l’inizio di un periodo che vogliamo dedicare alla bellezza, alla partecipazione e al sentirsi parte di una comunità viva”, aggiungendo che il programma è stato costruito per “valorizzare gli spazi della città e portare cultura, musica e momenti di incontro nelle vie e nelle piazze, rendendo Civitavecchia ancora più accogliente durante le festività”. Accanto a lui, l’assessore al Commercio, Enzo D’Antò, evidenzia l’importanza dell’iniziativa per il tessuto economico cittadino, spiegando che “il Natale rappresenta una grande occasione di vitalità per le attività del centro e per tutto il commercio locale” e che l’obiettivo dell’amministrazione è “sostenere gli operatori, valorizzare il centro e creare un clima capace di portare persone nelle strade, nei negozi e nei luoghi della città”. Alle ore 18.00 avverrà il momento più atteso della serata, l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale, che illumineranno Corso Centocelle dando ufficialmente avvio alle festività. A seguire, dalle 18.00 alle 18.45, si esibirà il coro Gospel “Purple Gospel Choir APS”, che offrirà un concerto capace di unire tradizione, energia e spirito del Natale. Il sindaco Marco Piendibene sottolinea il valore dell’iniziativa ricordando che “l’accensione delle luminarie è un gesto simbolico ma profondo, perché dà il via a un tempo di condivisione, di luce e di comunità” e ringrazia tutte le realtà coinvolte “per aver contribuito a costruire un Natale che appartenga davvero alla città e alle persone che la vivono ogni giorno”, rimarcando il senso di partecipazione che accompagnerà tutte le iniziative in programma.