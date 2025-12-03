 Carcere di Civitavecchia, la Cisl: "Troppi detenuti e mancano gli agenti" • Terzo Binario News

Carcere di Civitavecchia, la Cisl: “Troppi detenuti e mancano gli agenti”

Dic 3, 2025

Nelle carceri del Lazio mancano 565 unità di Polizia Penitenziaria mentre risulta un sovraffollamento 1.375 rispetto ai dati pubblicati dal sito del Ministero della Giustizia.
Attualmente gli istituti che soffrono maggiormente la carenza di personale di polizia penitenziaria  sono :
NC Rebbibia polizia penitenziaria previsti 782, mentre,  i presenti sono 610 cioè una carenza di circa il 22%;
CC Vellettri  polizia penitenziaria  previsti 275 , mentre, i presenti sono 217 cioè una carenza di circa il 21%;
CC Viterbo   polizia penitenziaria  previsti 330 , mentre,  i presenti sono 264 cioè una carenza di circa il 20%
CC Cassino  polizia penitenziaria  previsti 142 , mentre,  i presenti sono 111 cioè una carenza di circa il 21,83%
CR Civitavecchia   polizia penitenziaria  previsti 53 , mentre,  i presenti sono 42 cioè una carenza di circa il 20,75%
Mentre i restanti Istituti sono il 20 % ad eccezione fatta per l’istituto CC di Latina che è  al completo di personale.
Totale unità polizia penitenziaria  previste nella regione Lazio 3.418 , presenti 2.853,  mancano 565 unità  .

Attualmente il sovraffollamento dei 14 Istituti della regione del Lazio  risulta essere di 1.375  detenuti considerato che n. 6.687  risultano essere i detenuti reclusi, dato estrapolato per ogni sede dal sito del ministero della giustizia aggiorntao al 29.11.2025, rispetto ad una capienza regolamentare di  detenuti prevista di n. 5.312  .


Attualmente gli istituti  più sovraffollati risultano essere :
NC CC Rieti detenuti presenti     523, rispetto alla Capienza regolamentare di  295, cioè un + 228 detenuti
NC CC Civitavecchia  detenuti presenti   526 , rispetto  alla Capienza regolamentare di  358, cioè un + 268 detenuti
NC CC Rebibbia   detenuti presenti   1651  , rispetto alla Capienza regolamentare di  1171 , cioè un + 483 detenuti
NC Velletri    detenuti presenti   584 , rispetto alla Capienza regolamentare di  412 , cioè un + 172 detenuti
CC Viterbo    detenuti presenti  716  , rispetto alla Capienza regolamentare di  440  , cioè un + 276 detenuti.

Attualmente la  situazione di sovraffollamento produce criticità  sugli istituti, in caso di piantonamenti , tale servizio è “affidato ”  purtroppo ai reparti detentivi , già in sofferenza,  rispetto , invece,  a chi dovrebbe effettuarle , cioè i nuclei di polizia per le traduzioni –  non bastano le poche unità arrivate dal 185°  corso serve piu’ personale. Situazione che peggiorerà con le aperture previste nella regione di nuovi padiglioni, Civitavecchia NC, CC Viterbo
.Negli istituti  ci sono molti posti di servizio  ma non vi è il numero necessario del personale per occuparli e questa  situazione produce accorpamenti di posti e sovraccarico per l’esiguo personale in servizio che deve farsi carico , anche , di piantonamenti con orari in violazione all’ accordo quadro nazionale -e di  altri pur di garantire la sicurezza con conseguente lesione dei propri diritti .
Per la Fns Cisl Lazio occorrono più reparti come la struttura complessa di medicina protetta SCMP Sandro Pertini o Belcolle di Viterbo , è inammissibile che il personale dei reparti effettui Piantonamenti  con orari non previsti dagli accordi, violando normative contrattuali . Occorre implementare la dotazione organica di personale di Polizia Penitenziaria – Vi è la necessità di medici psichiatrici c h.24 negli istituti per detenuti con problemi mentali, occorre garantire e tutelare il personale tutto affinchè si possano migliorare le condizioni lavorative . Per migliorare la condizione di lavoro  del personale che opera per l’amministrazione penitenziaria, per la  giustizia minorile e di comunita’, servono investimenti sulle  strutture in cui insistono gli ambienti di lavoro spesso vetusti e privi di tutte le  necessarie previsioni utili a garantire salubrita’, sicurezza e  igiene per chi ci lavora e per chi e’ costretto a viverci per effetto  delle sentenze penali che li riguardano.