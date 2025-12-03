Carcere di Civitavecchia, la Cisl: "Troppi detenuti e mancano gli agenti" • Terzo Binario News

Nelle carceri del Lazio mancano 565 unità di Polizia Penitenziaria mentre risulta un sovraffollamento 1.375 rispetto ai dati pubblicati dal sito del Ministero della Giustizia.

Attualmente gli istituti che soffrono maggiormente la carenza di personale di polizia penitenziaria sono :

NC Rebbibia polizia penitenziaria previsti 782, mentre, i presenti sono 610 cioè una carenza di circa il 22%;

CC Vellettri polizia penitenziaria previsti 275 , mentre, i presenti sono 217 cioè una carenza di circa il 21%;

CC Viterbo polizia penitenziaria previsti 330 , mentre, i presenti sono 264 cioè una carenza di circa il 20%

CC Cassino polizia penitenziaria previsti 142 , mentre, i presenti sono 111 cioè una carenza di circa il 21,83%

CR Civitavecchia polizia penitenziaria previsti 53 , mentre, i presenti sono 42 cioè una carenza di circa il 20,75%

Mentre i restanti Istituti sono il 20 % ad eccezione fatta per l’istituto CC di Latina che è al completo di personale.

Totale unità polizia penitenziaria previste nella regione Lazio 3.418 , presenti 2.853, mancano 565 unità .

Attualmente il sovraffollamento dei 14 Istituti della regione del Lazio risulta essere di 1.375 detenuti considerato che n. 6.687 risultano essere i detenuti reclusi, dato estrapolato per ogni sede dal sito del ministero della giustizia aggiorntao al 29.11.2025, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di n. 5.312 .



Attualmente gli istituti più sovraffollati risultano essere :

NC CC Rieti detenuti presenti 523, rispetto alla Capienza regolamentare di 295, cioè un + 228 detenuti

NC CC Civitavecchia detenuti presenti 526 , rispetto alla Capienza regolamentare di 358, cioè un + 268 detenuti

NC CC Rebibbia detenuti presenti 1651 , rispetto alla Capienza regolamentare di 1171 , cioè un + 483 detenuti

NC Velletri detenuti presenti 584 , rispetto alla Capienza regolamentare di 412 , cioè un + 172 detenuti

CC Viterbo detenuti presenti 716 , rispetto alla Capienza regolamentare di 440 , cioè un + 276 detenuti.

Attualmente la situazione di sovraffollamento produce criticità sugli istituti, in caso di piantonamenti , tale servizio è “affidato ” purtroppo ai reparti detentivi , già in sofferenza, rispetto , invece, a chi dovrebbe effettuarle , cioè i nuclei di polizia per le traduzioni – non bastano le poche unità arrivate dal 185° corso serve piu’ personale. Situazione che peggiorerà con le aperture previste nella regione di nuovi padiglioni, Civitavecchia NC, CC Viterbo

.Negli istituti ci sono molti posti di servizio ma non vi è il numero necessario del personale per occuparli e questa situazione produce accorpamenti di posti e sovraccarico per l’esiguo personale in servizio che deve farsi carico , anche , di piantonamenti con orari in violazione all’ accordo quadro nazionale -e di altri pur di garantire la sicurezza con conseguente lesione dei propri diritti .

Per la Fns Cisl Lazio occorrono più reparti come la struttura complessa di medicina protetta SCMP Sandro Pertini o Belcolle di Viterbo , è inammissibile che il personale dei reparti effettui Piantonamenti con orari non previsti dagli accordi, violando normative contrattuali . Occorre implementare la dotazione organica di personale di Polizia Penitenziaria – Vi è la necessità di medici psichiatrici c h.24 negli istituti per detenuti con problemi mentali, occorre garantire e tutelare il personale tutto affinchè si possano migliorare le condizioni lavorative . Per migliorare la condizione di lavoro del personale che opera per l’amministrazione penitenziaria, per la giustizia minorile e di comunita’, servono investimenti sulle strutture in cui insistono gli ambienti di lavoro spesso vetusti e privi di tutte le necessarie previsioni utili a garantire salubrita’, sicurezza e igiene per chi ci lavora e per chi e’ costretto a viverci per effetto delle sentenze penali che li riguardano.