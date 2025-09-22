Vendita abusiva di cibo e bevande durante il derby, Roma Capitale sanziona un 40enne • Terzo Binario News

In occasione dell’incontro di calcio presso lo stadio Olimpico di ieri , la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto un piano rafforzato di vigilanza con pattuglie dei Gruppi territoriali e unità del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Sono stati proprio gli agenti del Gpit, unitamente ai colleghi del XV Cassia, ad intercettare, qualche ora prima dell’inizio della partita, un furgone Ford Transit vicino viale di Tor di Quinto, con un carico di bevande destinate alla vendita illegale nei pressi dello stadio Olimpico.

Scattato il sequestro di oltre 600 bottigliette d’acqua e di birra, oltre ad un centinaio di impermeabili, carrelli e attrezzature varie di allestimento alla vendita abusiva.

Il conducente, uomo italiano di 40 anni è stato sanzionato per una somma pari a circa 5 mila euro, oltre all’applicazione della misura dell’ordine di allontanamento per 48 ore.

Stessa misura è toccata a un parcheggiatore abusivo del Bangladesh, fermato in Via Alessandro Fleming e denunciato per l’attività illegale, i cui proventi sono stati posti sotto sequestro.