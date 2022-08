Vendeva alcolici ai minorenni: la Polizia denuncia un esercente a Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella cittadina portuale arrestato un 48enne per il possesso di un fucile a pompa

Sul litorale laziale, gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”, dei commissariati di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio Nettuno, anche qui coadiuvati da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nell’ambito dei rispettivi luoghi coinvolti dalla ‘Movida’ hanno intensificato i propri servizi controllando 651 persone, oltre 300 veicoli ed infine 29 gli esercizi commerciali ispezionati.

In particolare, nel territorio civitavecchiese, l’intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio ha portato all’arresto di un 48enne locale, pluripregiudicato, trovato in possesso di un fucile del tipo “a pompa” con la matricola completamente abrasa e munizionamento.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno fermato l’uomo mentre viaggiava a bordo della sua vettura con altri 2 passeggeri,, rinvenendo all’interno del cofano del veicolo l’arma, con la matricola abrasa ed 1 cartuccia occultata all’interno di un marsupio che lo stesso indossava.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura nel carcere di Frosinone. Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Nell’ambito dei servizi, inoltre, gli agenti hanno notificato al gestore di un esercizio commerciale del centro il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S, con conseguente chiusura dell’attività per 7 giorni, emesso dal Questore in seguito all’istruttoria avanzata dalla Divisione di Polizia Amministrativa in applicazione anche del nuovo Regolamento di Sicurezza Urbana recentemente approvato dall’Amministrazione Comunale.

Nel periodo precedente all’emissione del provvedimento i poliziotti del Commissariato di Civitavecchia avevano denunciato, in due diversi episodi, il proprietario dell’esercizio commerciale per aver venduto bevande alcoliche a minori di anni 18.

Nell’ultima circostanza, sempre gli agenti del commissariato di Polizia di Viale della Vittoria, lo avevano sanzionato per la violazione del divieto di vendita di bevande in vetro tra le ore 21.00 e le ore 07, come imposto dall’ordinanza sindacale.