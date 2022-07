Terminata l’alternanza al Pit per gli studenti del Baccelli • Terzo Binario News

Gli studenti coordinati dal referente Prof Mauro Adamo, svolgono l’alternanza scuola lavoro presso il Pit di Viale Garibaldi dall’anno scolastico 2010/ 2011.

Terminano il 31 Luglio le attività di alternanza scuola lavoro degli studenti della classe IVC Relazioni Internazionali per il Marketing dell’Istituto Tecnico Economico Guido Baccelli di Civitavecchia.

Gli studenti sono stati impegnati fin dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 presso il Punto di Informazioni Turistiche di Viale Garibaldi supportando il personale di CSP nel dare informazioni e assistenza ai turisti in transito.

Un contributo importante viene dato dagli studenti anche presso Largo della Pace dove coadiuvano i dipendenti di Csp nella vendita ai crocieristi dei ticket per il bus che li porterà alla stazione ferroviaria.

Gli studenti dell’Istituto Guido Baccelli coordinati dal referente Prof Mauro Adamo svolgono le attività di alternanza gratuitamente presso il Pit di Viale Garibaldi dall’anno scolastico 2010/ 2011.

Una palestra importante per allenare le competenze linguistiche dal momento che il curriculum dell’indirizzo Relazioni Internazionali prevede lo studio dell’inglese, del francese e dello spagnolo.

Dopo due anni di fermo causa covid un anno dunque intenso per gli studenti delle classi quarte impegnati in attività di Alternanza scuola lavoro anche presso gli uffici e le cancellerie del Tribunale Ordinario di Civitavecchia e in interessanti visite aziendali come quella presso la sede locale dell’Agenzia delle Dogane.

I PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) riprenderanno a Settembre 2022 con l’inizio del nuovo anno scolastico.