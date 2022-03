Vela, brillano gli optimist della Lega Navale Civitavecchia all'Optisud di Castellammare di Stabia - Terzo Binario News

Per la” prima tappa trofeo Optisud” organizzata nella splendida cornice del porticciolo di Castellamare, si sono date appuntamento per 2 giorni di regate 210 imbarcazioni classe ” optimist ” provenienti da molte parti d’Italia.

Due bellissime giornate piene di sole e pieno divertimento ma con pochissimo vento, solamente domenica si sono potute disputare le tre/quattro partenze, potendo dimostrare le proprie capacita marinaresche tra venti dagli otto e dieci nodi.

La Lega Navale di Civitavecchia si è presentata con l’equipaggio formato da ragazzi tra gli 11 e 12 anni: Chiara Cosenza, Leonardo Sulpizio, Marga Scotti, Laura Cioccarelli, Francesco e Leonardo Marino.

Sabato per la poca presenza di vento sono scesi in acqua solo una batteria juniores, mentre domenica con un vento medio che oscillava tra gli 8/10 nodi si sono disputate 3 prove per i cadetti e 4 per i più grandi . 7

Grande soddisfazione per il coach D’Amico che afferma: “I ragazzi hanno fatto grandi passi in avanti rispetto l’ultima regata , cresciuti nelle mani di Marco Corti che gli ha fatto conoscere, amare e apprezzare la vita marinaresca e lo spirito di condividere e aiutarsi a vicenda .

Ora con Giulio D’Amico si cambia rotta , incominciando ad entrare nell’ottica dell’agonismo partecipando a varie regate che si disputeranno nei vari porticcioli d’Italia”.

Andrea Riccobello