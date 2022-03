Luci votive, a Civitavecchia il termine di pagamento scade il 31 maggio - Terzo Binario News

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl informa gli utenti dei servizi cimiteriali che il termine ultimo per il pagamento del canone “Luci Votive 2022” è il 31 maggio prossimo.

Il canone per l’anno 2022 è di 25,00 euro (come da delibera comunale n.86 del 10/06/2021), mentre l’annualità 2023 si potrà pagare dal 1 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Gli Utenti possono effettuare il pagamento direttamente alle casse degli uffici cimiteriali (all’interno del cimitero monumentale) in Via Aurelia Nord, 2 a Civitavecchia, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12, oppure tramite bonifico bancario o bollettino postale. Gli Uffici dispongono di bollettini pre-compilati con i dati dell’azienda e di moduli informativi contenenti gli estremi per effettuare bonifici bancari.

E’ preferibile utilizzare modalità di pagamento a distanza (bonifico o bollettino) ed inviare le attestazioni di pagamento alla email dei servizi cimiteriali.

Per coloro che intendono effettuare il pagamento del canone luci votive 2022 attraverso bonifico bancario o bollettino postale, i riferimenti societari sono i seguenti:

versamento sul Conto Corrente Postale n. 1039882020, intestato alla Civitavecchia Servizi Pubblici srl, indicando nella causale: “Luce Votiva anno 2022 ed il NOME DEL DEFUNTO”; bonifico bancario IBAN: IT63J0760103200001039882020, conto corrente n. 001039882020, intestato a Civitavecchia Servizi Pubblici srl, “Luce Votiva anno 2022, il NOME DEL DEFUNTO e l’anno del decesso”.

Se si effettua il pagamento con bonifico bancario o bollettino postale è necessario inviare copia del pagamento a:

servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it

Al fine di limitare al minimo l’afflusso degli utenti negli uffici ed evitare così lunghe attese agli sportelli, l‘Azienda gestirà l’ingresso attraverso numeri eliminacode, a partire dalle ore 09:00, dal Lunedì al Venerdì, in Via Aurelia Nord, 2 a Civitavecchia, fino ad esaurimento dei numeri. Per esigenze particolari è possibile anche prenotare un appuntamento con il personale di CSP contattando l’ufficio al numero 0766 390036 o 0766 23197 oppure inviando una richiesta di contatto all’indirizzo servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it .

La Società invita tutti gli utenti a comunicare eventuali variazioni con le seguenti modalità:

telefonicamente al numero 0766 390036;

tramite email: servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it;

tramite pec: servizicimiteriali@pec.civitavecchiaservizipubblici.it

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito verrà sospeso il servizio e per la riattivazione sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.civitavecchiasrevizipubblici.it .

Civitavecchia Servizi Pubblici srl