Farmacie Csp, grande risposta di Civitavecchia sulla raccolta dei farmaci - Terzo Binario News

Si sta per concludere la settimana dedicata alla raccolta di farmaci per la Ucraina. Il riscontro per le Farmacie di CSP è stato letteralmente eccezionale.

Tantissimi i civitavecchiesi che hanno donato farmaci che ora saranno consegnati alla Croce Rossa e trasferiti, già dai prossimi giorni, in Ucraina. A tutti va il ringraziamento di CSP.

Soddisfatto il presidente di CSP srl, avv. Fabrizio Lungarini: “Un ringraziamento particolare a tutti i cittadini che hanno partecipato con estrema generosità e all’Adiciv, la associazione per la prevenzione del diabete, i cui volontari si sono resi protagonisti di un episodio di solidarietà nella solidarietà, facendo una cospicua donazione di farmaci”. Come noto, l’Adiciv è impegnata nelle ormai consuete giornate di prevenzione (“Occhio al diabete”) organizzate presso le farmacie comunali.

L’iniziativa si conclude stasera e si potrà ancora donare presso tutte le farmacie comunali:

FARMACIA BOCCELLE

Via E. Maroncelli c/o centro comm.le IperCOOP Civitavecchia – Tel. 0766 070036 – Lun/Sab 08:30-20:00 – Domenica 08:30-13:00

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CISTERNA

Viale Palmiro Togliatti, 12 Civitavecchia – Tel. 0766 542642 – Lun/Sab 08.30-13.00/15.30-19.30

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA AURELIA

Via Niccolò Paganini, 7 Civitavecchia – Tel. 0766 560176 – Lun/Sab 08:30-13:00

farmaciaaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CALAMATTA

Piazza Calamatta, 19 Civitavecchia – Tel. 0766 32739 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:00-19:30

farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblii.it

FARMACIA MATTEOTTI

Viale Giacomo Matteotti, 146 Civitavecchia – Tel. 0766 20760 – Lun/Sab 08:30-13:00/16:00-19:30

farmaciamatteotti@civitavecchiaservizipubblii.it

I sig.ri utenti potranno prendere visione presso le Farmacie dei prodotti di cui c’è maggiore bisogno.

