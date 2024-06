Veicoli rubati e rifiuti speciali: area sequestrata alle porte di Roma • Terzo Binario News

Denunciato un 75enne di Zagarolo

Due veicoli rubati: un camper con targhe diverse e un’auto con targhe clonate. Ma anche rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti dallo sversamento nel suolo di liquidi legati ad altri mezzi non provento di furto. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Palestrina, unitamente ai militari del locale Nucleo Forestale, hanno denunciato un 75enne, domiciliato a Zagarolo, per i reati di riciclaggio, ricettazione e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.



L’attività ha permesso di sequestrare alcune targhe risultate rubate nell’hinterland capitolino nel corso degli ultimi mesi. L’intera area è stata sottoposta a sequestro per violazione dei reati ambientali mentre i veicoli rinvenuti sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.