Tragedia a Marconi: colto da malore nel garage, morto 42enne • Terzo Binario News

Tragedia a Marconi. Un 42enne è stato colto da malore all’interno di un garage. Immediato l’intervento del personale del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’episodio è avvenuto poco prima delle 16 di ieri, in piazza Enrico Fermi. Sul posto anche una pattuglia delle Volanti della Polizia.

La salma è stata affidata al medico necroscopo. Secondo quanto appreso, il decesso sarebbe legato a cause naturali. Intanto, nel quartiere è iniziata sin da subito a circolare la notizia. Che ha sconvolto i residenti.

Tanti i messaggi sui social. Serena scrive: “Un ragazzo gentile, educato e sempre sorridente. Vederlo per terra, inerme è stata una scena dolorosa e terrificante. Gli auguro pace eterna”. Così Giselle: “Un ragazzo davvero sempre gentile e perbene. Condoglianze a tutta la famiglia”.