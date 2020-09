Non c’è firma di chi o cosa abbia mandato in frantumi l’ulivo ornamentale situato in viale Italia nei pressi della stazione, e posto di fronte all’ottica Grilli.

Si tratta di un vaso enorme contenente la pianta che i commercianti hanno piazzato vicino ai negozi per rendere più accogliente il corso.

Un’improvvisa ondata di maltempo o un atto vandalico? Chi sia stato non si sa ma verrebbe di credere più alla seconda ipotesi.