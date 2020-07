Vandalizzato il cimitero di Formello: indagini in corso - Terzo Binario News

Atti vandalici al cimitero di Formello. Alcune cappelle sono state danneggiate da ignoti. A denunciare il fatto è stata l’Amministrazione comunale.

“Sono stati commessi ieri, nel Cimitero comunale di Formello, dei gravi atti di vandalismo contro dei sepolcri.I Carabinieri della Stazione di Formello e la Polizia Locale sono impegnati nell’individuazione dei responsabili” si legge in una nota.

“Sono addolorato per questo atto vile che colpisce e profana un luogo sacro e caro a tante famiglie del nostro territorio” – dichiara il sindaco, Gian Filippo Santi – “Sono vicino con dolore ed amarezza a coloro che hanno dovuto constatare i danni provocati alle cappelle dove riposano i loro cari, luogo di preghiera e ricordo per i credenti. Abbiamo attivato le forze dell’ordine per poter intraprendere tutte le attività utili ad individuare e perseguire i colpevoli di tali oltraggi e deturpazioni”.

