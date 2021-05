Omicidio alla Balduina: donna trovata morta in casa - Terzo Binario News

Omicidio alla Balduina. Una donna di 63 anni è stata trovata morta in casa, in via Draconzio: non si esclude che sia stata colpita alla testa con oggetti suppellettili presenti nell’abitazione.

Il corpo della vittima era sul letto, accanto a lei c’era il marito di 61 anni, in cura per problemi psichiatrici. L’uomo, secondo quanto appreso, ha chiamato il figlio della coppia e lo ha avvertito che la madre era priva di conoscenza.

Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, della Settima Sezione del nucleo investigativo di via In Selci (quest’ultimi impegnati nei rilievi).

Il 61enne è stato accompagnato in ospedale, dove è piantonato.