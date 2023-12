Vandali alla stazione di Oriolo: i Carabinieri denunciato un 21enne e un 24enne • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Oriolo Romano (VT), hanno individuato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Viterbo due ragazzi di 21 e 24 anni, per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

I fatti risalgono alla serata di giovedì 9 novembre, quando i giovani si sono recati nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Oriolo Romano, in possesso di bevande alcoliche.

Senza apparente motivo, i due hanno iniziato a prendere a calci gli apparati di validazione dei biglietti ferroviari, provocando danni all’impianto elettrico e la conseguente impossibilità di utilizzo degli apparati stessi, causando così un disservizio alla popolazione e alla società Trenitalia.

A seguito di indagini preliminari con esito negativo, i Carabinieri della Stazione locale sono entrati in possesso delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e, dopo un’attenta analisi dei contenuti, hanno identificato i due giovani come autori dei danneggiamenti, provvedendo a denunciali in stato di libertà.