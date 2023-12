La nuova era di Campo di Mare, approvata una delibera storica: da oggi via ai condoni • Terzo Binario News

Governo Civico per Cerveteri ringrazia il suo fondatore Alessio Pascucci, Sindaco per dieci anni che ha dato origine all’iter

“Abbiamo sempre avuto ragione, Alessio Pascucci aveva intrapreso la strada giusta: ieri in Consiglio comunale abbiamo posto fine ad una storia tutta Italiana nata nel 1972. Da oggi stesso, con l’approvazione della Delibera avvenuta ieri in Consiglio comunale e approvata all’unanimità, i Cittadini proprietari di immobili di Campo di Mare potranno fare richiesta, e dunque ricevere, i condoni sulle loro case. Un atto storico, sul quale la maggioranza attuale della quale Governo Civico da sempre rappresenta la forza prevalente in Consiglio comunale, ha iniziato a lavorarci sin dal 2012 e che oggi vede la parola fine. Una promessa che avevamo fatto ai cittadini in campagna elettorale e nel corso degli anni, che oggi è diventata realtà”. A dichiararlo in una nota è il Gruppo Consiliare e il Direttivo tutto di Governo Civico per Cerveteri.

“Doverosi, due ringraziamenti importantissimi – ha aggiunto il Gruppo – il primo è per il nostro storico fondatore, Alessio Pascucci, che durante i suoi dieci anni da Sindaco di Cerveteri, insieme all’allora Dirigente Urbanistica e compianto Ingegner Nunzi, ebbero l’intuizione di intraprendere questo percorso amministrativo per Campo di Mare. Un iter iniziato con la perimetrazione del nucleo abusivo di Campo di Mare, proseguito con la progettazione e approvazione della variante speciale e conclusosi oggi con il passaggio della delibera di ieri in Consiglio comunale. Motivo di soddisfazione in più è l’approvazione all’unanimità di questo atto, da parte di tutti i Consiglieri, a testimonianza di come avevamo ragione sin dall’inizio”.

“Si chiude dunque una storia lunga 51anni – conclude il Gruppo Consiliare di Governo Civico – che restituisce ai proprietari di Campo di Mare la tranquillità sui propri immobili, la tranquillità di avere in regola e senza più la spada di Damocle che pendeva sulle loro teste da mezzo secolo. Con l’occasione, ci teniamo a porgere un ringraziamento ovviamente anche al nostro attuale Sindaco, Elena Gubetti, che sia durante la sua attività da Assessore e Vicesindaco, che oggi da Sindaco ha sempre seguito in prima persona insieme ad Alessio Pascucci l’iter burocratico di questo atto storico. Un plauso, è rivolto anche all’attuale Dirigente Urbanistica Ingegner Manuela Lasio, insediatasi da pochi mesi ma che sin da subito ha dimostrato grande capacità, competenza e professionalità”