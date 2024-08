Valigie rubate localizzate grazie al dispositivo elettronico, shopping dei latinos con carta di credito rubata • Terzo Binario News

Gli interventi dei carabinieri: raffica di arresti

In circonvallazione Gianicolense, sabato pomeriggio, il furto notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro in transito proprio in quel momento. I due avevano appena sottratto le valigie e alcuni oggetti elettronici dalla vettura di un turista tedesco, dopo aver frantumato il finestrino del mezzo, parcheggiato lungo la via. Alla vista dei militari i due sono fuggiti a piedi con la refurtiva ma uno è stato raggiunto e bloccato. A seguito di immediate indagini, i militari dopo aver rintracciato la vittima, attraverso la localizzazione di un dispositivo elettronico, ancora all’interno di una delle valigie rubate, sono riusciti a rintracciare anche il secondo complice, in zona Laurentina. Congiuntamente ai colleghi della Stazione di Roma San Sebastiano, competenti per territorio, sono riusciti ad individuare l’appartamento dove si nascondeva un 25enne peruviano che era riuscito a scappare. A seguito della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto tutta la refurtiva sottratta poco prima, nonché il dispositivo elettronico. Nell’appartamento sono state rinvenute altre 2 valige ed oggetti bottino di altri furti su cui sono in corso indagini per risalire ai proprietari.

La scorsa sera in via Flaminia, zona La Storta, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno fermato una vettura con a bordo 3 cittadini sud-americani, che poco prima aveva cercato di eludere il controllo. I militari hanno identificato gli occupanti, due cittadini cileni di 40 e 44 anni e un cubano di 35, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici, che a seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di uno zaino con all’interno 1000 euro, 115 dollari canadesi e documenti personali, che erano stati sottratti poco prima dall’autovettura di una turista canadese, in sosta in un parcheggio a Sutri nel viterbese. La turista è stata poi raggiunta telefonicamente dai militari che hanno restituito lo zaino con l’intera refurtiva mentre, i 3 sono stati trattenuti in caserma e l’auto su cui viaggiavano è stata sequestrata.

In via dei Condotti, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due romene 22enni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, bloccate in concorso fra loro, subito dopo aver sottratto con destrezza il portafogli, contenente documenti personali, carte di credito e denaro contante, dallo zaino di un turista americano. La refurtiva è stata poi riconsegnata alla vittima.

In via del Corso, i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove, poco prima, tre cittadini sud-americani stavano cercando di pagare alcuni oggetti utilizzando una carta di credito che è risultata rubata poco prima ad una turista straniera. I militari al loro arrivo hanno identificato ed arrestato un 48enne cileno, con precedenti, e denunciato per lo stesso reato altri due connazionali di 27 e 34 anni, entrambi incensurati, tutti gravemente indiziati del reato di indebito utilizzo di carta di credito e di pagamento.