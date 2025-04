Teatro, al Claudio di Tolfa "Il Serapeo" mette in scena "Il Giardino delle delizie" • Terzo Binario News

Spettacolo pomeridiano domenica 6 aprile alle 17,30

Al Claudio di Tolfa proseguono gli appuntamenti del cartellone teatrale curato dalla direttrice artistica Simona De Paolis. Il 6 aprile alle 17,30 pomeridiana con la compagnia civitavecchiese “Il Serapeo” che già ha proposto in collina i suoi originali spettacoli.

“Il giardino delle delizie”, scritto e diretto da Daniela Sisti ed Antonio Balsimelli, è una rilettura moderna dell’opera del pittore fiammingo H. Bosch, vissuto tra il 1400 e il 1500. Tale trittico, esposto al Prado di Madrid, visionario ed immaginifico, ha ispirato una scrittura e sceneggiatura di tipo onirico-surreale. I temi che il pittore rappresenta nell’opera sono di carattere educativo-religioso, quali la condanna del peccato, il disprezzo per il vizio, per la corruzione e per l’assenza di morale. Qui l’uomo è vittima stessa dei suoi vizi che diventano ossessioni. La sceneggiatura da noi scritta, propone un’interpretazione dell’opera, proiettandola nella nostra società contemporanea, dove l’uomo è sempre più solo e la cui assenza di etica lo espone a forme esacerbate di individualismo e alla sopraffazione dei più deboli.



Lo spettacolo consta di tre scene, l’Eden, Il Giardino e l’Inferno musicale.

I balletti sono a cura della coreografa Diletta Strengacci di Opera danza e le musiche originali sono di Cristian de Iuliis.