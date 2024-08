Etruria Eco Festival e ingressi gratis al Museo e alla Necropoli: la domenica di Cerveteri • Terzo Binario News

In Piazza Santa Maria appuntamento speciale con la kermesse ambientalista: sul palco arriva Matthew Lee, il Genio del rock’n roll. Al Museo Nazionale Cerite e alla Necropoli della Banditaccia, come ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito

“Una domenica da trascorrere a Cerveteri, tra arte, cultura, natura e il grande spettacolo di Etruria Eco Festival. Come ogni prima domenica del mese, la Necropoli Etrusca della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite spalancheranno le porte ai visitatori, che potranno visitare entrambi i siti in maniera gratuita, mentre la sera, a partire dalle ore 21:30 in Piazza Santa Maria, un appuntamento speciale con una delle manifestazioni più amate e ricche di storia della nostra città, l’Etruria Eco Festival, con il concerto ad ingresso gratuito di un artista straordinario, riconosciuto a livello internazionale come il genio del rock’n roll, Matthew Lee. Una giornata che offrirà tantissime iniziative e altrettanti motivi per venire a Cerveteri”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’annunciare gli eventi in programma in città domenica 1° settembre.

Matthew lEE CERVETERI

“Chiudiamo l’estate con una grandissima serata – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’Etruria Eco Festival, che quest’anno festeggia la sua 18esima edizione, da sempre è sinonimo di grande musica, di spettacolo, capace di richiamare in città tantissimo pubblico e artisti di grande livello. E domenica, avremo sul palco di Piazza Santa Maria, un artista straordinario che sta girando il mondo, Matthew Lee, che tutti i più importanti e rinomati esperti musicali hanno definito come il genio del pianoforte, uno strumento così raffinato ed elegante ma che grazie a Matthew, sarà capace di trasformarsi facendoci ballare sui più grandi brani della musica italiana e mondiale, appositamente rivisitati in versione rock’n roll. In apertura di serata, la band de ‘I Frutti di Mario’ e un dibattito su un tema sempre estremamente attuale, come quello della lotta allo spreco alimentare. L’ingresso è gratuito”.

“Ma nella prima domenica di settembre non c’è solamente Etruria Eco Festival a Cerveteri – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – come tradizione infatti, come ogni prima domenica di ogni mese, sarà possibile visitare la Necropoli Etrusca della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite in maniera gratuita. Già la scorsa settimana, in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, quando il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha autorizzato due aperture serali straordinarie, sono stati tanti i gruppi che hanno visitato il nostro sito Unesco. Domenica, avremo questa nuova imperdibile occasione per farlo e per dire, a chi ancora non lo avesse fatto, di venire a Cerveteri”.