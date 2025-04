Dai banchi al mare: l’Infanzia Vignacce di Santa Marinella vince “La Cittadinanza del Mare” • Terzo Binario News

La Scuola dell’Infanzia Vignacce ha conquistato il primo posto al Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (art. 52 DL 18 luglio 2005, n.171). Un’edizione speciale, quella di quest’anno, che celebra il 160° anniversario della fondazione del Corpo e che ha visto la partecipazione di scuole da tutta Italia con l’obiettivo di promuovere il valore del mare come patrimonio comune da conoscere, rispettare e proteggere.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di educazione civica sviluppate nell’ambito del progetto Erasmus SKYSS – Scuole tra cielo e stelle: metaverso e nuovi ambienti di apprendimento, di cui l’Istituto Piazzale della Gioventù è scuola capofila. Questo innovativo progetto europeo punta a stimolare la biofilia – la naturale propensione dell’essere umano verso la natura – affinché i più piccoli possano crescere con una consapevolezza ambientale matura e responsabile.

Grazie alla collaborazione con importanti stakeholders locali, tra cui Nature Education, LIPU, AIGAE e il Polo Civico Museale di Santa Severa, gli alunni della Scuola dell’Infanzia Vignacce hanno potuto vivere un’esperienza educativa immersiva, sviluppando un legame profondo con il mare e le sue meraviglie. Il risultato di questo percorso si è concretizzato nella vittoria della giovane Morgana N.C., alunna della sezione A, che ha saputo tradurre in un disegno originale il ruolo cruciale svolto dalla Guardia Costiera nella tutela dell’ambiente marino.

Morgana volerà a Lecce l’11 aprile per partecipare alla cerimonia di premiazione, accompagnata dalla mamma e da un’insegnante della sezione. Un riconoscimento che rappresenta un motivo di grande orgoglio per la scuola e per la Dirigente Velia Ceccarelli, da sempre attenta a promuovere esperienze educative innovative e coinvolgenti.

Questo successo conferma il valore di un’educazione che parte dall’esperienza diretta e dal coinvolgimento attivo, elementi fondamentali affinché la biofilia possa trasformarsi in azione concreta e responsabile. Il progetto Erasmus SKYSS dimostra come, sviluppando la biofilia, sia possibile avvicinare le nuove generazioni alla natura e alla cultura del mare, formando cittadini più consapevoli e attenti alla salvaguardia del nostro pianeta.