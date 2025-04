Al via il Romics di primavera alla Fiera di Roma • Terzo Binario News

Dal 3 al 6 aprile in Fiera Roma la 34^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games.

L’appuntamento imperdibile che, per quattro giornate, trasforma Roma nella capitale dell’immaginario, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive, e spazi dedicati al pubblico di ogni età.

Una grande manifestazione con eventi in simultanea nei cinque padiglioni e oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico negli oltre 70.000 mq di spazio espositivo.

I creativi, i professionisti e le imprese italiane che operano nel fumetto, nell’illustrazione, nel cinema e nei games trovano a Romics una straordinaria opportunità per promuoversi ed incontrare il proprio pubblico di riferimento. In collaborazione con Regione Lazio, Lazio Innova, Camera di Commercio Roma e Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma un’area espositiva riservata per le imprese e i professionisti del Lazio, con l’obiettivo di sostenerne la crescita e presentare al pubblico i loro progetti.

Prosegue la collaborazione col Centro per il libro e la lettura Istituto Autonomo del Ministero della Cultura e con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, enti che patrocinano l’edizione di Romics, con l’obiettivo di promuovere in seno alla manifestazione, la lettura e i servizi per l’accesso al libro, a partire dai formati e generi editoriali che risultano sempre più apprezzati dal pubblico di bambini e ragazzi.

In occasione della 34^ edizione, Romics raddoppia anche nella sua campagna ufficiale. Protagonisti sul territorio e sul web sono infatti Tom & Jerry, con la campagna globale dedicata all’85mo anniversario dei due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, e Dylan Dog in occasione dell’assegnazione del Romics d’Oro a Barbara Baraldi, curatrice della testata dedicata all’ “Indagatore dell’incubo”, edita da Sergio Bonelli Editore.

“Romics 34 celebra l’universo della creatività, tra fumetto, cinema, musica e games, con ospiti straordinari, performance tra disegno e musica, mostre e grandi celebrazioni” – racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival. – “Quattro straordinari artisti vengono celebrati con l’assegnazione del Romics d’Oro: Barbara Baraldi, autrice di thriller e curatrice diDylan Dog; Hal Hickel, maestro degli effetti visivi vincitore di un Oscar; Deanna Marsigliese, eccezionale art director Pixar, e Furuya Usamaru, autore di culto del manga. L’horror, nelle sue più infinite declinazioni, sarà una delle linee narrative dell’edizione primaverile di Romics. Le mostre di questa edizione ci porteranno in un viaggio tra l’arte e l’immaginazione: dalle atmosfere dark di Barbara Baraldi, con un’esposizione che attraversa il thriller e l’horror di Dylan Dog, alle visioni epiche di Paolo Barbieri, fino alla celebrazione dei vent’anni del Corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; imperdibili le esposizioni dedicate all’universo di Star Wars e le opere di Deanna Marsigliese. A Romics inoltre grandi festeggiamenti per l’85mo anniversario di Tom & Jerry. La creatività incontra la tradizione con Topolino in dialetto, che porterà in fiera una storia speciale in romanesco. Grande attesa per il Premio Romics del Fumetto, che celebra i migliori titoli dell’anno.Tanti gli eventi speciali, tra cui l’omaggio a Goldrake per i 50 anni dell’anime, la live di Giorgio Vanni, la performance tra disegno e musica dell’illustratore Paolo Barbieri e il musicista Claudio Simonetti, il ciclo di Masterclass e workshop con grandi autori italiani e internazionali, le ultime novità del cinema e delle Serie nel Movie Village e i titoli più attesi dell’universo Games con le star del web, tra cui CiccioGamer, Roby, Jenny e LorenzIST. Tra anteprime e incontri imperdibili, Romics 34 è pronto a stupire ed emozionare. Vi aspettiamo!”

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 34^ edizione del Festival Barbara Baraldi, Hal Hickel, Furuya Usamaru, Deanna Marsigliese.

Barbara Baraldi,autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, dal 2023 è curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore. Ha scritto la serie thriller best-seller Aurora Scalviati, profiler del buio per Giunti, oltre a romanzi per Mondadori, Einaudi e Castelvecchi. Ha collaborato con Walt Disney Company, e ha pubblicato graphic novel in Italia e Francia. Vincitrice di prestigiosi premi letterari, è tra i protagonisti di Italian Noir, documentario della BBC. I suoi libri sono tradotti e pubblicati in diversi Paesi. Parteciperanno all’incontro celebrativo Raul Cestaro e Gianluca Cestaro, Franco Busatta e Luca Crovi. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 5 aprile.

Hal Hickel, è un maestro dell’animazione e dei visual effects, vincitore di un Oscar, due Emmy e un BAFTA. Dopo gli inizi come clay animator, ha lavorato in Pixar su Toy Story prima di entrare alla Industrial Light & Magic (ILM) nel 1996. Ha contribuito a Star Wars, Iron Man, Pirati dei Caraibi e Rogue One, vincendo l’Oscar per Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma. Ha supervisionato le animazioni di Rango, Pacific Rim e Warcraft, ottenendo prestigiose nomination. Più recentemente, ha lavorato su The Mandalorian e The Book of Boba Fett. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 5 aprile.

Furuya Usamaru,nato a Tokyo nel 1968, ha studiato pittura a olio all’Accademia di Tama. Dopo essersi interessato a scultura e danza butoh, debutta nel 1994 sulla rivista Garo con Palepoli, ottenendo un immediato successo che lo porta a dedicarsi interamente al manga. Ha pubblicato serie come Happiness, Genkaku Picasso, Suicide Club e Lo squalificato, ispirato a Dazai Osamu. I suoi lavori sono tradotti in diversi Paesi occidentali. In Italia, Coconino Press ha pubblicato opere come La musica di Marie, Plastic Girl e 51 Modi per proteggerla. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 5 aprile.

Deanna Marsigliese, art director di animazione italo-canadese, dal 2012 lavora per i Pixar Animation Studios, contribuendo a film come Inside Out 2, Soul, Luca e Toy Story 4. Specializzata nel design di personaggi e costumi, ha ricevuto nomination agli Annie Award per il suo lavoro. In passato, ha insegnato animazione classica e collaborato a progetti cinematografici e televisivi. Oggi partecipa a workshop e conferenze internazionali, condividendo la sua passione per l’animazione e il design. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 6 aprile.

LE MOSTRE DI ROMICS

BARBARA BARALDI – L’ARTE DEL BRIVIDO E DELLA PSICHE: DA DYLAN DOG AD AURORA SCALVIATI. Un percorso che attraversa il thriller, l’horror e il fumetto, celebrando la capacità dell’autrice di raccontare il lato oscuro della mente umana. Saranno esposti materiali inediti, copertine, tavole illustrate e sceneggiature che svelano il suo processo creativo. Un focus speciale sarà dedicato al suo lavoro su Dylan Dog, di cui è curatrice editoriale dal 2023, con anteprime esclusive e approfondimenti sulle sue storie più iconiche. Un viaggio affascinante tra incubo e realtà, per scoprire una delle autrici più originali del panorama contemporaneo.

OMAGGIO A FURUYA USAMARU. SHINJŪ – UNA STORIA D’AMORE. Un’eccezionale mostra dedicata a Shinjū – Una storia d’amore, l’ultimo capolavoro del Maestro pubblicato da Coconino Press e presentato in anteprima mondiale a Romics. L’esposizione offre una selezione di tavole che svelano la potenza espressiva dell’opera, il tratto intenso e la cura per i dettagli con cui l’autore affronta i temi della vita, della morte e della sessualità. Un’opera potente e senza censure, che esplora questioni attuali come bullismo, abusi, revenge porn e suicidio giovanile, confermando Furuya Usamaru come un autore capace di sfidare ogni convenzione. Una mostra che racconta la forza visiva ed emotiva di un manga destinato a lasciare il segno. La mostra è a cura di Paolo La Marca e Coconino Press.

DALL’ODISSEA AI VIAGGI ARTISTICI DI PAOLO BARBIERI. Un’immersione nei mondi epici della mitologia, della letteratura e delle fiabe attraverso l’inconfondibile stile artistico di Paolo Barbieri. Il percorso espositivo si concentra sull’Odissea, con tavole potenti e visionarie che reinterpretano il poema omerico, e include opere ispirate all’Inferno di Dante, alla mitologia greca con Favole degli Dei, alle fiabe classiche e all’Apocalisse. Ogni sezione, attraverso illustrazioni e disegni originali, esalta il talento di Barbieri nel trasformare storie immortali in immagini evocative e suggestive. La mostra celebra la sua capacità di fondere mito, leggenda e immaginazione in un viaggio artistico unico.

AVERE VENT’ANNI. Una mostra di originali per celebrare i vent’anni del Corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, coinvolgendo docenti e studenti, oggi affermati professionisti, tra cui Sara Colaone, Otto Gabos, Andrea Bruno, Bianca Bagnarelli, Christian Galli e Fumettibrutti. Le opere esposte offrono un confronto tra generazioni di artisti, esplorando il significato di questa fase della vita attraverso fumetto e illustrazione. Hanno aderito nomi di rilievo nazionale e internazionale, i cui lavori dialogano con quelli di giovani talenti emergenti. La mostra rappresenta un’occasione per riflettere sull’evoluzione del corso di fumetto e illustrazione e sulle sue prospettive future. Per l’occasione, con un evento in programma viene presentato il volume Vent’anni dopo. Fumetto e Illustrazione in Accademia, edito da Pendragon.

VENTI ANNI DI BECCO GIALLO. La mostra per il compleanno di Becco Giallo comprende alcune tra le copertine più iconiche del catalogo, che hanno fatto la storia e la fortuna della casa editrice, dal libro d’esordio Unabomber di Igor Mavric e Paolo Cossi a Vincent Van Love di Roby il pettirosso, passando per i fenomeni editoriali SarhiScribbles e Adele Crudele, Queeranta di Chiaralascura e I sette fratelli Cervi di Federico Attardo. La mostra rispecchia le diverse anime delle pubblicazioni Becco Giallo, l’attenzione ai temi come legalità, libera espressione e memoria storica.

FROM A GALAXY FAR FAR AWAY. In occasione della celebrazione del Romics d’Oro e premio Oscar Hal Hyckel, approda per la prima volta in Italia il mega-exhibit dello Yavin Group polacco dedicato aStar Wars, con 30 astronavi ribelli e imperiali – di cui alcune in scala 1:1 – che trasporteranno il pubblico nel cuore profondo della “Galassia lontana lontana” in oltre 200mq di area espositiva.

CREARE CREATURE CREATIVE. La mostra dedicata a Deanna Marsigliese esplora il talento di una delle più brillanti character designer della Pixar, attraverso tre sezioni. Nella prima sezione, bozzetti e studi preliminari rivelano il suo processo creativo, mostrando la nascita di personaggi come Ansia e Noia di Inside Out 2. La seconda presenta il suo contributo a successi Pixar come Soul, Toy Story 4 e Luca, con concept art e materiali di preproduzione che svelano il dietro le quinte del suo lavoro. Infine, una sezione dedicata ai lavori personali, per uno sguardo sulla sua arte più intima, tra illustrazioni, sculture e creazioni ispirate alla moda e ai gioielli, evidenziando il legame con le sue radici italiane.

GLI EVENTI SPECIALI E LE ANTEPRIME

TOPOLINO IN DIALETTO. ALLA SCOPERTA DELLA STORIA IN ROMANESCO! Topolino celebra il dialetto con una nuova avventura speciale. Il numero 3619, in uscita il 2 aprile, includerà Topolino e il ponte sull’oceano in quattro versioni dialettali, tra cui il romanesco. Domenica 6 aprile un evento dedicato esplorerà il legame tra fumetto e lingua locale con ospiti speciali, tra cui Marco Gervasio autore dei disegni, Alessandro Sisti sceneggiatore della storia, Francesca Pavone, coordinatrice editoriale di Topolino e una rappresentanza del Centro Romanesco Trilussa. Per l’occasione, le copie in dialetto del fumetto saranno eccezionalmente disponibili per l’acquisto presso il Romics Bookshop, pad.7.

TRA MENTE E CUORE. LE EMOZIONI NEL NOSTRO TEMPO. Domenica 6 aprile un incontro speciale dedicato all’educazione sentimentale per esplorare emozioni, relazioni e il valore di rispetto e parità. Attraverso libri, fumetti e narrazioni illustrate, scopriremo nuovi modi di pensare e vivere i sentimenti. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Lorenzo Ghetti, Francesca Torre (Moleste) e Cleo Bissong, autori e autrici che riflettono attraverso i propri lavori sulle dinamiche emotive del presente. Un’occasione per superare stereotipi e costruire relazioni più consapevoli.

SHOWCASE! A TU PER TU CON JING JIAN. Cinquanta minuti a tu per tu con la celebre fumettista Jing Jian, Special Guest dell’edizione. Autrice di successi internazionali come Salt Friend e A World Ruled by Cats (Jundo), Jing Jian ha conquistato il pubblico con il suo stile narrativo unico, capace di intrecciare umorismo e profondità in maniera brillante. Durante l’incontro, sabato 5 aprile, l’autrice racconterà il suo percorso artistico e risponderà alle domande del pubblico creando un’occasione imperdibile per scoprire i retroscena del suo lavoro.

FLORENT SACRE’,game designer, fumettista e illustratore, sarà protagonista di due incontri: nel panelTra magia e ecologia: la serie Greenwood per raccontare in esclusiva la creazione dell’opera scritta da Barbara Canepa e Anaïs Halard e pubblicata in Italia da Tunué. Nell’incontro Florent Sacré: l’arte del Game Design per approfondire la sua carriera nell’ambito dei videogames, dall’esperienza come Art Director e Character Designer in Ubisoft, al lancio del suo studio Little Big Frog, esplorando il suo contributo a titoli iconici tra cui Rayman 2, Assassin’s Creed, Beyond Good and Evil, Rabbids, Killer Freaks, ZombiU, BGE 2 e King Kong.

JACUB REBELKA talentuoso fumettista polacco, porta il suo stile unico e visionario. In uno showcase esclusivo, l’autore de L’ultimo giorno di Howard Phillips Lovecraft (saldaPress) ci guida attraverso le atmosfere inquietanti e surreali del Solitario di Providence, esplorando il confine tra realtà e incubo. Un viaggio visivo nel cuore dell’horror cosmico.

GIOVANNI P. TIMPANO, talento del fumetto e dell’illustrazione sarà protagonista di due incontri dedicati all’arte del fumetto tra carta e digitale. In Disegnare i comics americani, racconterà la sua carriera nel mercato USA, lavorando su personaggi cult come The Shadow, Vampirella e Batman. In Fumettista per videogiochi, esplorerà le nuove frontiere del fumetto nei videogame, dal lavoro su Call of Duty alle collaborazioni con Image, Panini e Activision. Conduce gli incontri il giornalista Riccardo Corbò.

LE STORIE DIETRO LE STORIE. Domenica 6 aprile un incontro per tutti gli appassionati di Dylan Dog e dello storytelling, in cui Barbara Baraldi, curatrice di Dylan Dog e premiata con il Romics d’Oro 2025, assieme ad alcuni grandi disegnatori bonelliani tra cui Davide Furnò e Emiliano Tanzillo, con la conduzione di Luca Crovi, sveleranno aneddoti, coincidenze e ispirazioni che danno vita alle storie.

GIORGIO VANNI – LIVE. Il capitano Giorgio Vanni torna a far cantare Romics domenica 6 aprile con le sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni dagli anni ’90 in poi. Nel corso della sua carriera ha prodotto brani per artisti di fama internazionale come Laura Pausini, Ricardo Montaner e Mietta. Ha firmato le indimenticabili sigle di anime amati come Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan e One Piece entrati nel cuore di intere generazioni.

TUTTI I VOLTI DI DRACULA: PERFORMANCE TRA DISEGNO E MUSICA. Un evento speciale che unisce arte visiva e musica dal vivo per celebrare il mito di Dracula. La variant cover di Dracula di Paolo Barbieri prenderà vita con la musica di Claudio Simonetti e Raggi Fotonici; verrà presentato il graphic novel Universal Monsters: Dracula (saldaPress) di James Tynion IV e Martin Simmonds, ispirato al film del 1931 di Tod Browning.

I GRANDI ANNIVERSARI. Sabato 5 aprile con l’evento Buon compleanno Gundam – 45anni… 45giri! celebreremo l’eredità di Gundam, uno degli anime più iconici di sempre. Insieme ai Raggi Fotonici, autori della nuova sigla, i doppiatori Davide Perino e Fabrizio Mazzotta e l’associazione GIC – Gundam Italian Club ripercorreremo le tappe fondamentali tra musica, doppiaggio e memorabilia. Sabato 5 aprile, a 35 anni dalla prima puntata di Willy, il principe di Bel-Air, celebreremo la storica serie con un evento speciale: sul palco, Edoardo Nevola, attore, doppiatore e musicista, voce italiana di Will Smith, racconterà aneddoti e curiosità tra doppiaggio, musica e cultura anni ‘90. Con l’evento Buon compleanno Goldrake! festeggeremo l’iconico robot che ha segnato generazioni, dall’anime del 1978 fino ai nuovi progetti come Gundam U.

PREMIO ROMICS DEL FUMETTO. Sono 97 i titoli iscritti alla ventitreesima edizione del Premio Romics del Fumetto realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura istituto autonomo del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale. A far parte della giuria che premia le maggiori firme nazionali e internazionali della nona arte Adriano Monti Buzzetti Colella, Presidente del Centro per il libro e la lettura, Ottavio Cavallo, Responsabile del Servizio BCC Elsa Morante, Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali Roma Capitale, Sara Colaone, autrice, fumettista e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, Enrico Fornaroli Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics. Ai titoli in concorso verrà dedicata una parete espositiva e fruibile dal pubblico e durante la Cerimonia di Premiazione, in programma sabato 5 aprile, verranno annunciati i vincitori dell’edizione 2025.

DISEGNIAMO IL MAGGIO. Tantissimi gli illustratori e disegnatori che hanno candidato le loro illustrazioni per la terza edizione del concorso Disegniamo il Maggio – Contest per illustratori per l’ideazione dell’immagine della campagna nazionale per la promozione della lettura de Il Maggio dei Libri 2025, organizzato e promosso da Romics, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura. Le 15 opere finaliste, selezionate dall’apposita Giuria, saranno esposte in mostra e l’opera vincitrice verrà premiata nel corso della cerimonia di premiazione sabato 6 aprile.

SUPER HAPPY MAGIC FOREST. Rai Kids presenta in anteprima Super Happy Magic Forest una serie animata comica e avventurosa, ispirata ai libri illustrati di Matty Long, che segue le esilaranti missioni di un improbabile gruppo di eroi uniti dall’amore per l’esplorazione, la natura e il gioco di squadra. Tra magia, battaglie contro il male e momenti di pura spensieratezza, la serie celebra l’amicizia, il coraggio e l’importanza di affrontare le sfide con fantasia e allegria.

ROMICS – AREA KIDS&JUNIOR. Dedicata ai più giovani, Romics – Area Kids&Junior accoglie bambini e ragazzi con un ricco programma di attività pensate per stimolare creatività e apprendimento. Tra laboratori tematici, giochi interattivi e momenti di intrattenimento, l’area offre un’esperienza coinvolgente, in cui i giovani visitatori possono divertirsi insieme ai propri genitori. Tra le attività in programma: in collaborazione con la casa editrice Tunué, laboratori di disegno dedicati a SpongeBob, Sonic e Pera Toons, guidati dagli autori Spike Comics e Filodoro. Rai Kids metterà a disposizione alcuni dei titoli più amati del proprio catalogo per regalare momenti di intrattenimento con i cartoni più iconici di sempre. Per GigaCiao, Dado accompagnerà i partecipanti nella creazione di vignette umoristiche, mentre per Giunti, Michela Frare disegnerà insieme a bambini e ragazzi ispirandosi a Spidey e Stitch. Inoltre, Marco Gervasio insegnerà ai più piccoli come dare vita a Topolino. Non mancheranno infine laboratori e workshop con autori e case editrici, realizzati in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale.

MASTERCLASS E INCONTRI PROFESSIONALI. Katja Centomo (Red Whale) e l’avvocato Emanuele Sciarretta approfondiranno il tema del diritto d’autore, illustrando come tutelare la propria opera dalla creazione alla cessione dei diritti; Giovanni P. Timpano, artista visuale di Call of Duty, racconterà l’evoluzione del fumettista nell’industria dei videogiochi, tra nuove sfide e possibilità professionali. Florent Sacré esplorerà la sua carriera nel mondo dei videogiochi, da Art Director in Ubisoft al lancio del suo studio Little Big Frog.

ROMICS GRAN GALA’ DEL DOPPIAGGIO. Il Romics Gran Galà del Doppiaggio, giunto alla ventesima edizione, è in programma sabato 5 aprile. La festa che premia i più importanti doppiatori italiani del cinema nazionale e internazionale, con l’assegnazione, tra gli altri, del Premio alla Carriera Maschile a Carlo Valli (voce di Kurt Russell, Bill Pullman, Martin Sheen e storica voce italiana di Robin Williams) e il Premio alla Carriera Femminile a Rossella Izzo (voce tra le altre di Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer), il Premio Andrea Quartana a Gabriele Vender (ha doppiato Corey Hawkins, Daryl McCormack, Nicholas Pinnock, Joel Fry e molti altri), il Premio Vittorio De Angelis a Roberto Gammino (Chris Rock, Casey Affleck, Jeremy Renner e Neil Patrick Harris, e voce di Michael Stuhlbarg nei film Marvel), il Premio come Miglior Assistente di doppiaggio va a Silvia Ferri e quello per Miglior Fonico di doppiaggio a Stefano Nissolino. Il Premio Vocine del futuro sarà assegnato a: Luna Massari, Bianca Demofonti, Ciro Clarizio. Presentano Perla Liberatori e Stefano Brusa.

L’Artist Alley, lo spazio gratuito dedicato ad autori, autrici e alle più grandi matite del fumetto italiano ed internazionale si amplia sempre di più con la partecipazione di oltre 50 artisti tra cui Valeria Abatzoglu, Sergio Algozzino, Luca Aloisi, Caterina Asciano, Francesco Barbieri, Alberto Besi, Luca Bonessi, Carola Borelli, Quirino Calderone, Andrea Canolintas, Monica Catalano, Ilaria Chiocca, Alessio Ciaffi, Luigi Criscuolo, Cristiano Cucina, Elisabetta d’Amico, Mauro De Luca, Massimo Di Leo, Maurizio Di Vincenzo, Edym Ediberto Messina, Cristina Fabris, Adriana Farina, Francesca Ficorilli, Valerio Fidanza, Valerio Forconi, Daniele Garbugli, Marco Gervasio, Francesco Guerrini, Luca Lamberti, Cristiana Leone, James Loyd, Fabio Mantovani, Giuseppe Matteoni, Sara Matteucci, Antonio Mlinaric, Laura Natali, Pierpaolo Pasquini, Nicola Perugini, Angela Piacentini, Valerio Picconi, Elisa Picuno, Emiliana Pinna, Fabio Ramacci, Fabio Redaelli, Lorenza Ricci, Giorgia Rosati, Federica Salfo, Sara Silla, Emanuel Simeoni, Luigi Siniscalchi, Anna Chiara Stagi, Mauro Talarico, Mario Torrisi, Alessia Trunfio, Francesca Urbinati, Eva Villa, Francesca Vivaldi.

COSE MAI VISTE… NEL MOVIE VILLAGE DI ROMICS 34

Un’edizione stellare per il grande Cinema che torna nel Movie Village di Romics con anteprime, protagonisti, divertenti esperienze e incontri dedicati al Cinema e alle Serie in arrivo e a quelli in distribuzione nelle ultime settimane. Questi gli highlights dell’edizione di aprile: la campagna globale #TomAndJerry85 dedicata ai due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera farà tappa in Italia a Romics dove sarà presente in fiera con un incontro con giornalisti e artisti dedicato all’anniversario, e una divertente area tematica con video ufficiali, immagini storiche, una gigantesca torta di compleanno e le opere dei giovani talenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma; una inedita performance, con un coro di trenta voci dell’Orchestra italiana del Cinema con Labirinto Vocale e Sezioni Auree, regalerà al pubblico un’anteprima del live in concert di Avatar e di altri film, in attesa del cineconcerto Avatar Live in scena l’11 e 12 aprile all’Auditorium Conciliazione di Roma.Trai i film più attesi in sala ai quali verranno dedicati highlights e incontri speciali, due film ispirati a videogames quali Un film Minecraft e Until Dawn, insieme ai supereroi Marvel di Thunderbolt e al cinema italiano con il thriller sentimentale Muori di lei.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Giovedì 4 aprile, l’evento di apertura, I due vendicatori,con Marco Gervasio in un viaggio avvincente tra le pagine del numero 100 di Paperink e del quinto volume di Fantomius (Panini Comics); Nicola Brunialti presenta il suo titolo Sophie, se ci sei batti un colpo! (Gallucci Editore) un fantasy horror divertente; Federica Beni e Sergio Algozzino, sono protagonisti di una sessione di disegno dal vero. Venerdì 4 aprile, Flavio Dell’Erba in arte V3nomxxii, presenta la sua prima incredibile sfida con Missione Gol (Fabbri Editore); Lorenzo Ghetti offre spunti di riflessione su argomenti fondamentali per le nuove generazioni con i suoi tre titoli Dove non sei tu, Non dimenticarti di me, In alto abbastanza (Coconino Press – Fandango); Licia Missori, musicista, presenta il suo libro Musica per videogiochi. La nascita della ludomusicologia e il mito di Koji Kondo (Edizioni Dedalo); Filippo Rotondi (AIRA), Harald Pizzinini (MBANGA)e Mario Bellina spiegano la nascita di un puppet, dall’ideazione, alla progettazione fino alla realizzazione. Sabato 5 aprile, Lorenzo Ghetti e Cleo Bissong dialogano sulle loro recenti opere La forma che mi hai dato e Ma siamo ancora qui a parlarne (Coconino Press – Fandango); Paolo Barbieri, racconta il processo creativo dietro ai suoi titoli Odissea, Inferno di Dante, Favole degli Dei, Fiabe Immortali e Apocalisse (Sergio Bonelli Editore); torna l’ottava edizione del K-Pop Contest Italia – Special Romics, realizzato in collaborazione con KCI che porta sul palco le coreografie e lo stile dei più iconici idol coreani; le giovani attrici e doppiatrici Azzurra Dottori e Giorgia Piancatelli presentano l’immancabile Romics Cosplay Kids per i più piccoli; Sio, Dado e Fraffrog presentano il loro progetto speciale realizzato da GigaCiao in collaborazione con Save The Children; in anteprima esclusiva verrà presentata la sigla The Skyhawks, cantata da una superband d’eccezione con Douglas Meakin, Patrizia Tapparelli, Manuela Cenciarelli, Roberta Petteruti, Mirko Fabbreschi, Laura Salamone e Dario Sgrò. Domenica 7 aprile, un viaggio nell’universo narrativo di Giacomo Keison Bevilacqua e del suo iconico A Panda Piace per esplorare, tra ironia e poesia, i temi profondi dell’autore, dalla ricerca di sé all’importanza della comunicazione e delle emozioni; Giulia Monti, conosciuta con lo pseudonimo di Mogiko,presenta il suo manga soprannaturale Black Letter (Edizioni BD / J-Pop Manga); Roby in dialogo con i suoi numerosissimi fan presenta I manga di Roby – Agenzia tradimenti vol.3 (Fabbri Editore); Lucio Macchiarella, storico paroliere di sigle cult come Sampei, Candy Candy e Ken il Guerriero, si racconta in un incontro speciale con Mirko Fabbreschi tra parole, musica, aneddoti e note indimenticabili; torna l’atteso appuntamento del Romics Cosplay Award, la prestigiosa sfilata cosplay dove i cosplayer di tutta Italia, sono chiamati a sfidarsi rappresentare l’alto livello del cosplay italiano.





ROMICS: UN’ESPERIENZA IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI DI VIDEOGIOCHI

Romics si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per gli appassionati di videogiochi e card games, offrendo un’esperienza unica che coinvolgerà il pubblico per quattro giorni all’insegna del divertimento. La manifestazione proporrà un’ampia varietà di attività, dalle escape room ai puzzle game, passando per il retrogaming e le immancabili aree dedicate al free play. Gli appassionati potranno mettersi alla prova con numerose postazioni freeplay che offriranno la possibilità di sperimentare giochi indie come Gimmick! 2, Snow Bros Wonderland e Double Dragon. Una selezione di avvincenti Metroidvania tra cui Ender Lilies: Quietus of the Knights, Beyond The Ice Palace 2 e molti altri. Il cuore pulsante dell’evento sarà rappresentato dai tornei, che vedranno protagonisti alcuni dei titoli più amati di sempre. I giocatori potranno sfidarsi su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC con giochi imperdibili come FIFA 25, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. e League of Legends. Sarà un’occasione unica per mettersi alla prova, divertirsi e condividere la passione per il gaming in un’atmosfera entusiasmante.

Un evento speciale attende inoltre tutti i visitatori grazie alla presenza di Videogiochi Per Passione, che offrirà la possibilità di provare in anteprima esclusiva Tormented Souls 2, il nuovo capitolo della saga horror atteso per il 2025. Durante la manifestazione, sarà disponibile una demo quasi completa del gioco su PC, permettendo ai fan di immergersi nelle atmosfere cupe e inquietanti.

Oltre al gaming, Romics darà spazio anche ai suoi protagonisti con imperdibili sessioni di meet and greet e firma copie, dove il pubblico potrà incontrare dal vivo i propri creator preferiti, condividere momenti speciali e vivere appieno la magia dell’evento. Tantissimi i creator presenti tra cui Ciccio Gamer che torna con il suo Ciccio Gamer Tcg. Dive, agenzia che rappresenta le star del web e specializzata in influencer marketing, gaming e produzioni digitali, torna con un imperdibile PlayBlox, uno spazio esclusivo ricco di meet & greet, eventi speciali, merchandise ufficiale e attività pensate per regalare ai fan un’esperienza unica. Roby, Jenny e LorenzIST aspettano tutti i loro fan per incontrarsi dal vivo.

ROMICS 34: TRA PROTAGONISTI INDIMENTICABILI E NUOVI ORIZZONTI, L’ARTE DELLA NARRAZIONE SI FA SPETTACOLO!

Quando: da giovedì 3 a domenica 6 aprile dalle ore 10:00 alle 20:00.

Dove: Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma (RM), ingresso Nord ed ingresso Est (tutti i giorni)

