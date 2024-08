Incidente a Marconi: investiti dall'auto, due pedoni soccorsi in codice rosso • Terzo Binario News

Incidente in via Francesco Grimaldi, in prossimità di via dei Prati dei Papa. Due pedoni – un uomo di 60 anni e una donna di 34 anni – per cause in corso di accertamento sono stati investiti da una Dacia Sandero, al cui volante si trovava un uomo di 57 anni. L’episodio è avvenuto ieri, 29 agosto, alle 20.

I due feriti sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati all’ospedale San Camillo. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XI Marconi. I caschi bianchi, adesso, dovranno raccogliere tutti gli elementi necessari per determinare l’esatta dinamica del sinistro.

c.b.