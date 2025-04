Mercato di Ladispoli, il no dell'associazione Donna allo spostamento • Terzo Binario News

“L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli comunica che, durante la Sua riunione annuale, le sue associate hanno esposto un argomento di notevole interesse sociale che tra l’altro in questi giorni sta interessando l’intera collettività degli anziani tutti e non solo.

Punto focale da tantissimi anni del centro della città, come nella foto storica relativa al mercato giornaliero di Ladispoli, del ove gli agricoltori di tutto il comprensorio si riversavano in questo punto del Paese prima e dal 1970 città.

È bene ricordare la Storia del noto Mercato Giornaliero ove prima vi erano come mattoni, i san pietrini e vi erano i pini che davano un poco di ombra.

Ovviamente l’assetto del territorio è stato fin da sempre oggetto di cambiamento e riqualificazione da parte del Comune di Ladispoli, ma tale riqualificazione di come abbiamo sentito parlare anche on line non troviamo giusta la decisione degli addetti ai lavori del Comune di Ladispoli in quanto sarebbe togliere un così RINOMATO MERCATO STORICO GIORNALIERO a tutti i cittadini di Ladispoli.

Abbiamo riflettuto molto prima di stendere questo nostro comunicato che speriamo venga letto dagli Addetti ai lavori del Comune di Ladispoli in quanto noi dell’Associazione Culturale “DONNA” siamo sempre e da Statuto dalla parte dei più deboli, dei disabili, degli anziani e dei bambini.

Riconoscere un errore, significa crescere, crescere non soltanto di maggior rispetto verso i più deboli come gli anziani, i disabili, i bambini, ma avere la consapevolezza di aver dato un contributo positivo all’intera collettività”.

L’Associazione Culturale “DONNA”