Vaccini in gravidanza, open day all'ospedale di Civitavecchia - Terzo Binario News

La Regione Lazio rende noto che è in programma per mercoledì 2 febbraio un open day vaccinale riservato alle donne in gravidanza e in allattamento. Punti disponibili nelle varie ASL regionali, tra cui all’Ospedale di Civitavecchia, al Grassi di Ostia, al Sant’Eugenio di Roma e a Palazzo Ciardi di Tivoli. Si potranno chiedere informazioni allle rete dei consultori, alle ASL di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.

Un’iniziativa questa della Regione Lazio, fortemente voluta dall’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato, colpito nei giorni scorsi dalla notizia della morte della 28enne non vaccinata deceduta in ospedale dopo il parto.