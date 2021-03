Coronavirus, vaccinazioni fino a mezzanotte all'aeroporto di Fiumicino - Terzo Binario News

“All’aeroporto di Fiumicino scattano le vaccinazioni con il turno fino a mezzanotte. Qui si vaccinerà 7 giorni su 7”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione.

“Si apre una pagina nuova – ha notato Zingaretti – come sapete la struttura regionale è diversificata, fatta di piccolo centri e sei grandi hub, che sta funzionando. Con le vaccinazioni notturne diamo vita a una nuova stagione: come e quando arriveranno dosi di vaccino sufficienti, noi saremo pronti a raddoppiare, a triplicare la quantità di vaccino da poter distribuire. L’altra bella e grande notizia – ha proseguito – è che abbiamo raggiunto un importante obiettivo: l’incidenza della mortalità che si è abbassata dal 10 al sei per cento, quasi dimezzata. È stata corretta la scelta di mettere in sicurezza gli anziani”.

Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, ha commentato: “È una giornata importante, estendiamo l’orario dell’hub dalle 8 alle 24, siamo pronti per farlo anche nelle altre strutture. Stiamo viaggiando sulle 26mila somministrazioni al giorno, dalla prossima settimana andremo a oltre 30mila somministrazioni, siamo pronti per il traguardo delle 50mila, in coerenza con quanto chiesto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, di arrivare al mezzo milione di somministrazioni al giorno a livello nazionale”.

“Per fare questo – ha continuato D’Amato – servono le necessarie quantità di vaccino, che al momento non abbiamo. A maggio partiranno le seconde somministrazioni per il vaccino Astrazeneca, poi ci sono le somministrazioni che devono essere fatte per i vaccini Pfizer e Moderna. Attendiamo con ansia l’arrivo del monodose Johnson & Johnson, di cui al momento non conosciamo né il giorno di arrivo né le quantità in arrivo. È un vaccino che ci può far fare un salto in avanti nella campagna vaccinale: è un vaccino monodose, di facile utilità e conservazione. Settecento farmacie hanno aderito alla campagna vaccinale con il vaccino Johnson & Johnson”.

“Tra qualche giorno raggiungeremo un milione di somministrazioni – ha puntualizzato D’Amato – sono state avviate le prenotazioni per gli over 70, a mezzanotte e un minuto partiranno le prenotazioni per le età 69 e 68. Siamo la prima Regione italiana a prenotare per questa classe d’età”.

c.b.