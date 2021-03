Vaccini, da stanotte prenotazioni per i nati nel 1952 e 1953 - Terzo Binario News

Prosegue la campagna vaccinale contro il COVID-19 nella Regione Lazio.

A partire dalla mezzanotte di oggi (tra venerdì 26 e sabato 27 marzo) sarà possibile effettuare le prenotazioni online per la somministrazione del vaccino per la fascia d’età 69-68anni, ovvero per i nati nel 1952 e nel 1953.

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria. In fase di compilazione verrà richiesto il Codice fiscale del richiedente e le ultime 13 cifre del codice numerico posto sul retro della tessera – Numero di identificazione della tessera.

Per prenotarsi: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

Per assistenza, informazioni o disdette contattare il numero 06164161841 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 19:30 e il sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:00. Prosegue inoltre il servizio di assistenza telefonica gratuito istituito dal Comune di Cerveteri per la prenotazione.

È possibile chiamare Arianna Mensurati, Delegata alle Politiche della Terza Età al numero 3343556760 (dalle ore 10:00 alle ore 18:00) oppure le Volontarie AUSER ai numeri 3891389342 (dalle 09:30 alle 12:00) e 3473150222 (dalle 16:00 alle 17:30).

NON CHIAMARE FUORI DAGLI ORARI INDICATI

Alessio Pascucci