Vaccarino, CNA: "Apprezziamo la formazione del governo di unità nazionale" - Terzo Binario News

“CNA esprime apprezzamento per la formazione del governo di responsabilità nazionale da parte del professor Mario Draghi. Al presidente del Consiglio incaricato, che speriamo possa rapidamente entrare nel pieno delle sue funzioni, la nostra Confederazione ribadisce le priorità presentate giovedì nell’incontro a Montecitorio, dalla campagna vaccinale alle riforme, dagli investimenti alla valorizzazione del sistema delle piccole imprese, superando la logica delle misure e delle politiche a taglia unica che penalizza gli artigiani, le micro e le piccole imprese, vale a dire l’ossatura del sistema produttivo nazionale dall’altissimo impatto socio-economico”.

“Siamo convinti che proprio su queste basi si possa instaurare con il nuovo

esecutivo un dialogo positivo per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

E ora velocemente al lavoro per l’Italia!”. Lo dichiara il presidente nazionale

della CNA, Daniele Vaccarino”.

In occasione delle consultazioni, CNA ha indicato la necessità di dare

valore, nell’utilizzo dei fondi strutturali, all’Italia delle micro e piccole

imprese, anche con l’adozione di “uno strumento istituzionale per scrivere

misure e interventi specifici in coordinamento con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza e la strategia europea per le piccole e medie

imprese”.