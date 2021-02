"La festa è finita": party clandestino al tempo del Covid, sette i sanzionati - Terzo Binario News

Un’altra festa clandestina – venerdì 12 febbraio – è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese all’interno di un’abitazione nel cuore della Capitale.

I militari dell’Arma sono intervenuti in un’abitazione in via dei Coronari, dove era stata segnalata la presenza di un party privato con musica ad alto volume e hanno sorpreso 7 persone intente a festeggiare, in violazione delle norme anti-Covid19.

La festa è stata immediatamente interrotta e i sette, di età compresa tra i 17 e i 47 anni, sono stati sanzionati amministrativamente.