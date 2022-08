Usb Civitavecchia solidale con Fabiano Di Marco: "Vorremmo capire la logica del trasferimento" • Terzo Binario News

“In questi giorni succede di tutto nella società C.S.P. che ci vorrebbe un libro intero per descriverne le vicende, ma a questo la USB si riserva di intervenire più avanti.

Adesso invece ci occupiamo della vicenda Fabiano Di Marco, dipendente CSP categoria protetta come sordomuto addetto alla guardiania presso gli uffici del Comune di Civitavecchia e dislocato al piano superiore davanti all’Aula Stampa Cutuli e trasferito di botto, senza alcuna motivazione di esigenza, emergenza o richiesta da parte di dirigenti comunali, presso il secondo ingresso del Comune Uffici Tributi, URP e Protocollo dove già ci sono due bravissime hostess e un’altra dipendente categorie riservatarie.

Premesso che, Fabiano non è nostro iscritto e l’intervento è solo in solidarietà a lui e a tutti coloro che subiscono questi atteggiamenti molto strani quasi come “per attaccare qualcuno me la prendo con chi lavora”.

Ci domandiamo quale sia la motivazione logica di tale spostamento senza la garanzia di tutti i passaggi di legge e contrattuali a tutela di un dipendente bravo, grande sportivo civitavecchiese e amico di tutti; spostato in un atrio aperto al pubblico, senza motivo, senza aumento di utenza, senza alcuna richiesta da parte di dirigenti comunali, senza sedia e scrivania.

Ci domandiamo infine come può succedere che un dirigente di una azienda, anche se comunale, si permetta di decidere e quindi scavalcare i dirigenti del Comune nelle decisioni all’interno del Comune stesso…. Il provvedimento interno al comune quindi non e’ da ritenersi valido pertanto urge intervento del sindaco a ripristinare la corretta situazione annullando di fatto tale provvedimento.

Solidarietà totale a Fabiano Di Marco

TOCCA UNO TOCCA TUTTI

USB Enti Locali

Flavio Zeppa rappresentante