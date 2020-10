"Un'opera tanto attesa": inaugurato il nuovo parcheggio di Passoscuro - Terzo Binario News

“Finalmente questa mattina abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio di Passoscuro”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Circa 60 posti auto all’ingresso della località che serviranno soprattutto in estate per alleggerire il traffico e attenuare il problema dei parcheggi quando Passoscuro si riempie di villeggianti e di bagnanti – sottolinea il sindaco -. Funzionerà anche da parcheggio di scambio perché da qui passa la linea 13 che poi entra dentro Passoscuro portando le persone all’interno della località da dove sarà semplicissimo raggiungere le spiagge e gli stabilimenti. Un’opera attesa da tanto che ora è a disposizione di tutte e tutti”.

“Abbiamo recuperato un’area degradata di questa località – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia – facendola diventare una zona a servizio dei cittadini e dei visitatori. Inoltre solleciteremo i gestori degli stabilimenti balneari perché organizzino un servizio di navetta, come esiste in tantissime località turistiche, che permetta a chi lascia l’auto qui di raggiungere più agevolmente lo stabilimento che ha scelto per la sua giornata al mare”.

“Proprio accanto al parcheggio, sempre su via San Carlo a Palidoro – spiega il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca –, sorgerà una stazione di servizio con rifornimento di benzina: è un’esigenza più volte espressa da chi vive in tutto il quadrante che è completamente privo di questo servizio”.

“Non è la prima opera che facciamo a Passoscuro – ricorda Montino -. Abbiamo ristrutturato la scuola, rifatto via Oliena e via Valledoria creando i marciapiedi, riasfaltato via e piazza Villacidro, via Carbonia e la piazza del mercato. Abbiamo anche messo in sicurezza e valorizzato le dune in zona di riserva oltre ad avere abbattuto le case abusive che sorgevano sulla spiaggia. Insomma: molte sono le cose fatte, ma altre ancora ne faremo per valorizzare questa località”.