Caos trasporto disabili, Figliomeni: "Assessori si dimettano" - Terzo Binario News

“La dettagliata ed esplicativa relazione trasmessa dal dipartimento Mobilità e Trasporti conferma il caos politico che c’è stato in questi mesi e che ha bloccato a casa le persone con disabilità e senza stipendio già da quattro mesi i lavoratori dell’azienda di trasporto”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Errori gravissimi” ha continuato Figliomeni, che ha aggiunto: “Gli assessori Mammì e Calabrese sono stati incapaci di guidare i propri dipartimenti e quindi, insieme al Delegato all’Accessibilità Venuto, dovrebbero immediatamente rassegnare le dimissioni, soprattutto come forma di rispetto nei confronti degli utenti fragili e degli stessi lavoratori che da tempo non riescono a soddisfare le esigenze primarie delle proprie famiglie”.

“In passato – ha terminato Figliomeni – prima che i grillini nel 2018 modificassero il regolamento, le persone con disabilità non avevano mai sofferto questi problemi e pertanto è auspicabile che in tempi brevi Raggi e compagni si rendano conto che è assolutamente necessario apportare delle modifiche radicali per evitare che le persone fragili continuino a restare in lockdown, come peraltro avevamo denunciato nell’ennesima interrogazione presentata circa 20 giorni fa e rimasta senza risposta”.