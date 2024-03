“Una pioggia di piccole stelle”, al Rifugio degli Elfi a Cerveteri il libro Pierluigi Vito presenta il suo libro • Terzo Binario News

Venerdi 15 marzo alle ore 17:30 il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del libro “Una pioggia di piccole stelle” di Pierluigi Vito, Augh! Edizioni.

Una pioggia di piccole stelle è una raccolta di racconti che tiene insieme memoria e immaginazione, eventi storici e trame costruite per cercare un filo comune tra diverse sfaccettature della natura umana. Il lettore viene trasportato sul treno Italicus un istante prima della partenza. Accanto a un ladro che troverà in casa altrui un’inattesa occasione di redenzione. Nel mezzo di una partita di calcio tra ragazzini che diventa sfida epica di valori e passioni. L’ingiustizia delle discriminazioni, la lotta per trovare un senso alla vita, l’indecifrabile meraviglia delle relazioni tra esseri umani sono i temi forti racchiusi da queste piccole grandi storie.

Pierluigi Vito è nato a Viterbo nel 1974. Giornalista professionista, lavora dal 2003 a Tv2000 in forza al tg e alle rubriche culturali. Ha realizzato i documentari “Miserias Experiri”, “Un avvenire di libertà”, “Classe ’99”, “Un sorriso di pace” e “La vita che ci voleva”. È autore dei romanzi “Quelli che stanno nelle tenebre” (Robin, 2016) e “I prigionieri “(Augh!, 2021), primo classificato nella sezione narrativa edita del premio “Argentario” (2023). Sempre per Augh!, nel 2022 assieme a Rudy H. Guede ha pubblicato “Il beneficio del dubbio”. La mia storia.

Per info 069943140

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO.