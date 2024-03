Da Alfani Ceramiche a Cerveteri un salvadanaio per sostenere l’Associazione Damiano Casali • Terzo Binario News

Appena nata, ma già estremamente attiva. Proseguono le iniziative dell’Aps Damiano Casali, associazione giovanile nata su volontà della famiglia di Damiano Casali, il giovanissimo ragazzo di Cerveteri scomparso ad appena 19anni nel novembre scorso.

Dopo il pranzo di raccolta fondi di domenica 10 marzo presso “Mondo Antico” a Cerveteri, dove c’è stata ampia partecipazione, anche il punto vendita di Cerveteri di Alfani Ceramiche si schiera al loro fianco.

Chiunque vorrà sostenerli, potrà recarsi da loro e lasciare un’offerta all’interno del dindarolo che è stato posizionato.

“Da oggi anche nel nostro punto vendita di Cerveteri troverete un salvadanaio dell’Associazione Damiano Casali”, inizia così il post che su Instagram ha pubblicato Alfani Ceramiche, che prosegue: “Un’associazione di ragazzi che stanno riqualificando il Parco Fürstenfeldbruck, con l’obiettivo di creare un posto di incontro, aggregazione e crescita per tutti i ragazzi giovani della nostra città, per far sì che nessuno si senta più solo. Il loro progetto è interessante, ma per poterlo realizzare hanno bisogno dell’aiuto di tutta la nostra comunità. Dunque se volete aiutarli potrete passare in negozio da noi, basta poco per fare tanto. Per tutti i ragazzi che ne hanno voglia, potrete recarvi direttamente al parco e dare una mano per la riqualificazione”