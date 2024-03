Una Pasquetta speciale a Fiumicino con gli Ambulanti di Forte dei Marmi • Terzo Binario News

Il giorno 1 aprile, sul Lungomare della Salute, sarà allestito il mercato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, con orario continuato dalle 8 alle 19.

“Il Consorzio delle Boutique a cielo aperto” nasce dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti al mercato di Forte dei Marmi (considerato tra i più belli a livello nazionale), per portare i prodotti del Made in Italy in tutte le piazze del Paese.

“In un giorno di grande afflusso turistico come quello della Pasquetta, è un’ occasione importante per regalare a turisti e residenti il più famoso mercatino italiano, quello degli artigiani di Forte dei Marmi. – hanno sottolineato l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e Federica Poggio, Assessore alla Turismo – Cinquanta i banchi previsti, il meglio del ‘Made in Italy’, coloreranno la passeggiata di uno dei luoghi più caratteristici del nostro Comune nell’ottica di rilancio e valorizzazione. Vere “boutique a cielo aperto” dove si potrà trovare il meglio della tradizione artigiana toscana ed italiana: abbigliamento, nuove collezioni griffate, stoffe e materiali pregiai, porcellane, bijoux, tessuti di arte fiorentina. Un’occasione in più per prediligere la Città di Fiumicino in occasione del Lunedì dell’Angelo.”

L’evento è stato Patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato in Collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino.

Inoltre, per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione, verrà istituita la seguente DTP:

– dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 01 Aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Lungomare della Salute dal civico 16 al civico 48, posti su ambo i lati del marciapiede rialzato presente al centro delle due carreggiate di marcia.

– dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 01 Aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare, nella carreggiata del Lungomare della Salute, posta a ridosso della pista ciclabile/stabilimenti balneari, dal civico 48 (stabilimento Marina del Rey) al civico 16 (stabilimento Oasi).