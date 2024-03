Una Pasqua da tutto esaurito a Roma, boom di turisti in arrivo • Terzo Binario News

Una Pasqua da tutto esaurito. La capitale anche quest’anno è tra le mete più ambite per l’imminente weekend di festa.

I dati dell’ente bilaterale del turismo registrano il 7 per cento in più di presenze rispetto allo stesso periodo del 2023, gia negli annali per numero di visitatori. “Segno che la crescita non è episodica ma strutturale. Il risultato di un lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare portando in città i grandi eventi: concerti, appuntamenti sportivi, dell’arte e della moda” ribadisce Alessandro Onorato, assessore al turismo del Comune di Roma.

Spinta significativa viene dal turismo congressuale: l’Italia è il terzo paese al mondo per numero di eventi e meeting ospitati. Roma è la 14esima, 4 posizioni prima di Milano.

I principali indicatori confermerebbero che la crescita proseguirà anche nel prossimo triennio. Ci sono altre sfide. E gli albergatori, anche in vista del giubileo del 2025, avvisano: “la città deve rimanere attrattiva ed essere pronta”.