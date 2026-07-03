Danno alla condotta, autobotti a Civitavecchia • Terzo Binario News

Acea Ato 2, in una nota, comunica che, a causa di un danno a condotta potabile, che sta provocando l’abbassamento del livello dell’impianto “Filtri Aurelia”, potrebbero verificarsi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in via Tommaso Albinoni, via Claudio Monteverdi, via Amadeus Wolfgang Mozart a Civitavecchia.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per limitare i disagi alla cittadinanza, Acea ha predisposto un servizio sostitutivo tramite autobotte; due macchine stazioneranno rispettivamente in piazza Antonio Vivaldi e viale Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo.
Per i casi di necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.