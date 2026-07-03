Piano Urbano del Traffico approvato a Ladispoli • Terzo Binario News

Il Comune di Ladispoli ha approvato il nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT), lo strumento tecnico-amministrativo previsto dal Codice della Strada con l’obiettivo di migliorare la circolazione, aumentare la sicurezza stradale e individuare gli interventi più efficaci per rendere la mobilità cittadina sempre più efficiente e sostenibile.

Il PUT, con validità triennale, rappresenta un importante strumento di programmazione per l’Amministrazione comunale. Non si tratta di un semplice elenco di opere o interventi, ma di uno studio che analizza il funzionamento della rete viaria e individua le azioni più opportune sulla base di dati oggettivi.

Per la redazione del Piano è stato effettuato un monitoraggio dei flussi di traffico attraverso l’installazione di telecamere nei principali punti della città. L’analisi ha consentito di individuare le criticità della mobilità urbana e definire le priorità di intervento.

Il Piano introduce inoltre un sistema di monitoraggio continuo che permetterà di verificare nel tempo l’efficacia delle azioni adottate e di aggiornare la programmazione in base all’evoluzione della città e dei flussi di traffico.

«Con l’approvazione del Piano Urbano del Traffico dotiamo Ladispoli di uno strumento moderno e strategico, capace di guidare le scelte dell’Amministrazione nei prossimi anni sulla base di dati concreti e analisi approfondite», dichiara il sindaco Alessandro Grando.

«La mobilità rappresenta una delle principali sfide per le città in continua crescita come la nostra. Per questo abbiamo scelto di programmare gli interventi con metodo e visione, puntando a migliorare la sicurezza stradale, la fluidità della circolazione e la qualità della vita dei cittadini», prosegue il sindaco.

«Desidero ringraziare l’architetto Vanessa Signore e la società specializzata che ha collaborato alla redazione di questo studio previsionale, uno strumento di elevato valore tecnico che contribuirà a orientare le scelte dell’Amministrazione comunale nei prossimi anni», conclude il sindaco Alessandro Grando.