Antenne a Cerveteri, i Comitati portano i cittadini in corteo per il rispetto delle regole e del bene pubblico • Terzo Binario News

Sabato 23 marzo è scesa in piazza l’ Anima di Cerveteri. Obiettivo primario: lo spostamento della

localizzazione di una antenna a via dei Prati, zona popolosa e vicina ad un asilo, ma anche impedire il progetto di posizionamento di un altra antenna al Sorbo vicino la scuola Giovanni Cena e le case,

insieme alle altre situazioni irregolari da sanare. Su questi temi si è espressa una ampia volontà Popolare, e vi è stata di recente una pubblica dichiarazione da parte sia della sindaca nonché della vice-sindaca, a scanso di equivoci.

Gli oltre 400 partecipanti al corteo di sabato scorso si sono espressi. Ora è il momento auspicabile che anche il mondo della comunità politica, che esprime il Consiglio Comunale di Cerveteri, dica con chiarezza cosa voglia fare in concreto per appoggiare un grande movimento, capace di portare in piazza mamme, bambini, giovani ed anziani: uno spaccato completo della nostra comunità e paese reale. Se il Consiglio Comunale di Cerveteri ha approvato il Piano del Regolamento Antenne su nostra costante pressione ed alla unanimità, alla unanimità lo deve altrettanto proteggere e sostenere in concreto, in ogni suo passaggio.

Dopo questo primo grande successo in piazza, il nostro percorso continuerà, dalle sedi giuridiche, in una attenta e rigorosa informazione in chiave responsabile e programmatica. Un grande risultato sarebbe quello di portare sia il Comune che le compagnie di telefonia ad un tavolo di confronto, dove in maniera democratica e costruttiva si possano risolvere tutte le controversie; questo perché è possibile coniugare i 3 fattori di copertura di rete, tutela della salute dei cittadini ed iniziativa economica.

Questo è “vero progresso”: esprimere una visione generale. Il cammino è appena iniziato: sostenerci veramente e non formalmente significa fare il bene di Cerveteri. Chi è mancato questa volta, ci sia la prossima. Abbiamo ampiamente dimostrato di non avere altre bandiere che quella del rispetto di Cerveteri e dei Cittadini.