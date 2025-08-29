 Una micia e quattro gattini cercano tutti casa urgentemente • Terzo Binario News

Una micia e quattro gattini cercano tutti casa urgentemente

Ago 29, 2025 | Senza categoria

CESIRA  bellissima e effettuosa gattina bianca e tigrata,  nata  20.8.2022                                     

E’ stata recuperata a Segrate  il  6.8.2025 CESIRA é vaccinata, sterilizzata, microchippata, testata FIV  FELV negativa.

Poi ci sono 4 bellissimi micini   trovati a Milano il 13.8.2025. Eccoli

CORA  MATTIA  MIA  PIETRO 

Dolcissimi fratellini bianchi e neri  nati 22.3.2025 .

Tutti i gatti sono alla Lndc milanese.

Venite a conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e  X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159