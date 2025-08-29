Una micia e quattro gattini cercano tutti casa urgentemente • Terzo Binario News

CESIRA bellissima e effettuosa gattina bianca e tigrata, nata 20.8.2022
E’ stata recuperata a Segrate il 6.8.2025 CESIRA é vaccinata, sterilizzata, microchippata, testata FIV FELV negativa.
Poi ci sono 4 bellissimi micini trovati a Milano il 13.8.2025. Eccoli
CORA MATTIA MIA PIETRO
Dolcissimi fratellini bianchi e neri nati 22.3.2025 .
Tutti i gatti sono alla Lndc milanese.
Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
