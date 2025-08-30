Cercasi casa per due splendidi cuccioloni • Terzo Binario News

Chiedo aiuto per 2 cuccioloni di 2 anni Oscar e Nana’, MIX Golden insieme dalla nascita salvati da morte certa grazie ad una famiglia meravigliosa che li ha accolti e amati immensamente, ma purtroppo su questa splendida famiglia si è abbattuta una disgrazia, che ha portato ad una decisione molto sofferta , ma necessaria prima che sia troppo tardi. hanno 2 anni ,chippati , vaccinati e sterilizzati, molto socievoli e amanti dei bambini, per loro cerchiamo adozione di coppia non vorremmo separarli, si trovano a Campi BISENZIO Toscana, ma per una buona adozione valutiamo anche altre regioni, per venire a conoscerli o informazioni chiamare 339 5886695 TERESA
Cercasi casa per due splendidi cuccioloni
Ago 30, 2025 | Senza categoria
Articoli recenti
- Il 30 agosto di 82 anni fa ancora bombe su Civitavecchia: stasera i racconti dei bambini di allora
- L’International Tour Film Festival si presenta domani a Venezia, ad ottobre a Civitavecchia
- Cercasi casa per due splendidi cuccioloni
- Sassi contro le auto parcheggiate, 24enne arrestato al Don Bosco
- Incidenti sull’Aurelia, da Santa Marinella appello all’Anas: “Interventi immediati per la messa in sicurezza”
- Una micia e quattro gattini cercano tutti casa urgentemente
- “Il mare per tutti”: prorogata fino a metà settembre la spiaggia “Liberamente” a Campo di Mare
- Miasmi percepiti a Cerenova, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Indagini congiunte tra Comune, Asl Roma 4 e Acea Ato 2”
- Cerveteri inaugura la 62ª Sagra dell’Uva e del Vino: un weekend tra cultura, tradizione, valorizzazione del territorio e questa sera spettacolo con “Disco Show 90mania”
- Allumiere, tutto è pronto per il “Gran Premio Ciclistico” dedicato alla Madonna delle Grazie
Articoli recenti
- Il 30 agosto di 82 anni fa ancora bombe su Civitavecchia: stasera i racconti dei bambini di allora
- L’International Tour Film Festival si presenta domani a Venezia, ad ottobre a Civitavecchia
- Cercasi casa per due splendidi cuccioloni
- Sassi contro le auto parcheggiate, 24enne arrestato al Don Bosco
- Incidenti sull’Aurelia, da Santa Marinella appello all’Anas: “Interventi immediati per la messa in sicurezza”
- Una micia e quattro gattini cercano tutti casa urgentemente
- “Il mare per tutti”: prorogata fino a metà settembre la spiaggia “Liberamente” a Campo di Mare
- Miasmi percepiti a Cerenova, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Indagini congiunte tra Comune, Asl Roma 4 e Acea Ato 2”
- Cerveteri inaugura la 62ª Sagra dell’Uva e del Vino: un weekend tra cultura, tradizione, valorizzazione del territorio e questa sera spettacolo con “Disco Show 90mania”
- Allumiere, tutto è pronto per il “Gran Premio Ciclistico” dedicato alla Madonna delle Grazie