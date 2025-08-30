Cercasi casa per due splendidi cuccioloni • Terzo Binario News

Chiedo aiuto per 2 cuccioloni di 2 anni Oscar e Nana’, MIX Golden insieme dalla nascita salvati da morte certa grazie ad una famiglia meravigliosa che li ha accolti e amati immensamente, ma purtroppo su questa splendida famiglia si è abbattuta una disgrazia, che ha portato ad una decisione molto sofferta , ma necessaria prima che sia troppo tardi. hanno 2 anni ,chippati , vaccinati e sterilizzati, molto socievoli e amanti dei bambini, per loro cerchiamo adozione di coppia non vorremmo separarli, si trovano a Campi BISENZIO Toscana, ma per una buona adozione valutiamo anche altre regioni, per venire a conoscerli o informazioni chiamare 339 5886695 TERESA