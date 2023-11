“Una goccia per la vita”, a Civitavecchia giornata dedicata alla donazione del sangue • Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 21 NOVEMBRE 2023 – Giovedì 23 novembre, in piazza Guglielmotti, dalle 7:30 alle 11:30 torna l’autoemoteca in piazza per la quarta edizione di “Una goccia per la vita”, la giornata straordinaria dedicata alla donazione del sangue e all’informazione dei cittadini istituita dall’Amministrazione comunale di Civitavecchia.

Come ricorda la consigliera Elisa Pepe, promotrice dell’evento, i comitato dell’Avis Civitavecchia, con il comitato Croce Rossa Italiana, raccoglieranno il sangue dei cittadini che si sono prenotati telefonando al 389 3427776 e di tutti quelli che accorreranno il giorno stesso presso il furgone-laboratorio attrezzato per il prelievo del sangue. Ricordiamo che, tra le altre cose, è necessario essere a digiuno dalla sera precedente (al mattino è possibile bere tè o caffè non zuccherati) e non aver avuto malattie infettive o assunto antibiotici negli ultimi quindici giorni