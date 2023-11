Il generale di divisione della Finanza Virgilio Pomponi al Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comandante Regionale ha incontrato anche il sindaco Ernesto Tedesco

Nella giornata del 21 novembre, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, Comandante Regionale Lazio, ha fatto visita al Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia dove è stato ricevuto dal Col. pil. t. ISSMI Camillo Passalacqua, Comandante del R.O.A.N. e dal Comandante del Gruppo alla sede.

L’alto Ufficiale ha analizzato i risultati operativi conseguiti dai reparti aeronavali del Lazio nel corso del 2023 sottolineando l’impegno e la professionalità dei militari che hanno realizzato importati operazioni di servizio in materia di polizia economico finanziaria, di tutela della spesa pubblica e salvaguardia dell’ambiente.

Il Generale, parlando ad una rappresentanza di militari dei reparti dipendenti dal ROAN di Civitavecchia, ha consegnato delle ricompense di ordine morale ad alcuni finanzieri che si sono particolarmente distinti in varie operazioni di servizio; in tale occasione, è stato illustrato un importante progetto di solidarietà, promosso dal Comando Regionale Lazio per l’acquisto di un macchinario per lo screening diagnostico sui bambini malati di autismo.

Alla visita è intervenuto il Sindaco di Civitavecchia, Avv. Ernesto Tedesco ed il Comandante della Direzione Marittima del Lazio, il Capitano di Vascello Michele Castaldo, a testimonianza del clima di sinergica collaborazione tra le Autorità locali ed il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia.